Львів обрав нову ділянку для поховання захисників України

Простора відкрита ділянка землі, підготовлена під нове Поле почесних поховань на вул. Пасічній у Львові

У Львові облаштують новий сектор для поховання захисників України

Нову ділянку для поховань військових у Львові облаштують на Полі почесних поховань №87 на вулиці Пасічній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Це рішення прийняли через обмежену кількість місць на нинішньому секторі Личаківського кладовища, де залишилось лише 20 місць.

Раніше ця ділянка була відома за назвою Пагорб Слави, де ховали радянських та російських військовиків часів Першої та Другої світових воєн. Тепер ділянка стане сектором Поля почесних поховань №87, який входить у межі Личаківського цвинтаря та розташований у пішій доступності від нинішнього місця поховань на вулиці Мечникова.

Схема розпланування Поля почесних поховань № 87 на вул. Пасічній фото: Львівська міська рада

«Ми довго працювали, аби ця територія набула нового змісту. Війна триває, і наше завдання – забезпечити можливість гідного поховання кожного захисника», – зазначив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив, що територія нового місця для поховань має унікальний топографічний ресурс: це єдина рівнинна ділянка поблизу, придатна для облаштування такого сектору.

Також у місті працюють над створенням майбутнього загальноміського військово-меморіального кладовища, яке буде відповідати світовій практиці вшанування військових.

«Такі кладовища у всьому світі є постійно діючими навіть після завершення війни. Там ховають не лише тих, хто загинув у боях, але й усіх ветеранів, які пішли з життя у поважному віці чи з інших причин. Це – норма держав, які дякують своїм Захисникам і забезпечують пам'ять про них на покоління вперед», – зазначають у міськраді.

Нагадаємо, що Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини. Поки що це кладовище не має офіційного статусу, тому попереду – розгляд на Консультативній раді з питань охорони культурної спадщини Департаменту.