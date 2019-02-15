Найдавніший храм столиці України. Фантастичні світлини Софії Київської



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У «Повісті минулих літ» заснування Софійського собору значиться під 1037 роком; в Новгородському літописі подія позначена 1017 роком

Наша розповідь про найдавніший храм столиці України - Софію Київську.

Собор святої Софії — Премудрості Божої, Софія Київська або Софійський собор пам'ятка української архітектури та монументального живопису ХІ-ХVІІІ століть, одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі.

Собор як головний храм держави відігравав роль духовного, політичного та культурного центру. Під склепінням Святої Софії відбувалися урочисті «посадження» на великокняжий престол, церковні собори, прийоми послів, затвердження політичних угод. При соборі велося літописання, були створені перші відомі на Русі бібліотека та школа.

У «Повісті минулих літ» заснування Софійського собору значиться під 1037 роком; в Новгородському літописі подія позначена 1017 роком.

Джерело: Клуб Коренного Киевлянина