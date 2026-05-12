РФ вдарила по Київщині: пошкоджено дитсадок та житлові будинки

Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань

Уночі російська терористична армія атакувала населені пункти Київської області. Під ударами дронів – житлові будинки, заклади освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Станом на зараз у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дитячий садок – сталася пожежа покрівлі. У чотириповерховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також, пошкоджено два приватні будинки.

За даними влади, постраждалих серед населення немає.

На місцях працюють усі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація завданих руйнувань.

«Не залишимо людей сам на сам із бідою. Усі, хто зазнав пошкоджень, отримають необхідну підтримку та допомогу для відновлення житла. Вдячний кожному, хто кожної ночі стоїть на захисті Київщини та допомагає людям після атаки», – наголосив Калашник.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу. Її загасили мешканці будинку.

До слова, пізно ввечері 11 травня у Харкові було зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у Шевченківському районі. Удар прийшовся по району зі щільною житловою забудовою, де дрон поцілив безпосередньо в дах багатоповерхового будинку.