Головна Київ Фото
search button user button menu button

Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж
Росія масовано атакувала Київ
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Станом на 7:30 відомо щонайменше про 31 постраждалого, з яких одна дитина. Є інформація про одного загиблого.

«Главком» показує кадри з місць російських ударів по Києву.

Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 1
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 2
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 3
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 4
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 5
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 6
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 7
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 8
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 9
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 10
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 11
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 12
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 13
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 14
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 15
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 16
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 17
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 18
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 19
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 20
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 21
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж фото 22

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

Читайте також:

Теги: Київ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З великим болем народжується новий порядок, зазначає Буданов
Буданов: Старий порядок мертвий, зараз з болем твориться новий
14 квiтня, 18:15
Олексію Михайлову присвоєно звання за бойову роботу
343 дні безперервно на позиціях: Михайлову присвоєно звання Героя України
22 квiтня, 17:28
Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців
ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка
23 квiтня, 11:52
Сокира, якою чоловік налякав сусідів
Розмахував сокирою та намагався відібрати скутер у підлітка: у Києві затримано агресивного дебошира
23 квiтня, 09:14
Президент Фінляндії Александр Стубб
Європі доведеться відновити діалог з Росією через позицію США – Стубб
5 травня, 09:58
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продовольчі ярмарки у столиці 5-10 травня: повний перелік локацій
4 травня, 13:10
Наразі роботи тривають на парній стороні проспекту від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка
У Києві розпочався капремонт проспекту Валерія Лобановського
7 травня, 09:00
Ступінь пошкоджень уточнюється
У Дагестані уражено російський корабель, здатний запускати «Калібри»
7 травня, 16:38
Саудівський винищувач у 2025 року супроводжує літак Air Force One, на борту якого перебував президент США Дональд Трамп
Reuters: Саудівська Аравія провела таємні атаки на Іран
Вчора, 00:02

Фото

Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж
Росія зруйнувала багатоповерхівку в Києві, є загиблий та поранені. Фоторепортаж
Удар по Київщині: з'явилися фото наслідків
Удар по Київщині: з'явилися фото наслідків
РФ вдарила по Київщині: пошкоджено дитсадок та житлові будинки
РФ вдарила по Київщині: пошкоджено дитсадок та житлові будинки
Падіння уламків БпЛА у Києві: влада показала наслідки (фото)
Падіння уламків БпЛА у Києві: влада показала наслідки (фото)
Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото)
Шмигаль показав Пісторіусу один із пошкоджених енергооб'єктів у столиці (фото)
У Києві дівчинка проковтнула 17 магнітів. Медики провели складну операцію
У Києві дівчинка проковтнула 17 магнітів. Медики провели складну операцію

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua