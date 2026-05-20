На Київщині авто зіштовхнулося з вантажівкою: загинув чоловік (фото)

У селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок ДТП загинув чоловік, постраждала жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Київщини.

«Сьогодні о 13:37 до служби порятунку Вишгородського району надійшло повідомлення про ДТП в селищі Димер на вул. Шевченка. По прибуттю рятувальники встановили, що сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок аварії загинув чоловік 1971 року народження. Також постраждала жінка, яку госпіталізували до медичного закладу.

До ліквідації наслідків ДТП залучалося п'ять рятувальників та одна одиниця техніки.

До слова, Святошинський районний суд столиці оголосив обвинувальний вирок 23-річному водію, який у липні 2023 року скоїв смертельний наїзд на військовослужбовців Національної гвардії України. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один нацгвардієць загинув на місці, інший дістав травми середнього ступеня важкості.