У Києві почалася гроза (відео)

glavcom.ua
Негода накрила столицю
Через негоду погіршилася видимість на дорогах

Столицю вдруге за два дні накрила негода. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та попередили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств регіону. Про це повідомляє «Главком».

У Києві наразі триває гроза. Подекуди через негоду погіршилася видимість на дорогах.

Зокрема негода суне на Вишгород – небо там уже затягнуло темними хмарами.

Зауважимо, 19 травня Київ накрила негода. Темне небо столиці освітлювали потужні спалахи блискавки.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 21 травня. Удень 21 травня в південних, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Житомирській областях очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.

