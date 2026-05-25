До Києва прибули міжнародні делегації (фото)

Зустрів перших учасників саміту заступник міністра розвитку громад та територій України

До столиці України 25 травня прибувають міжнародні делегації для участі у IV Міжнародному саміті міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Серед перших гостей, які сьогодні прибули до Києва потягом, – міністерка фондів та регіональної політики Польщі Катажина Пелчинська-Наленч та генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Матьє Морі.

фото: Міністерство розвитку громад та територій

Зустрів перших учасників заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста.

«У межах підготовчої програми учасники саміту відвідають Київщину, щоб на власні очі побачити досвід України у подоланні наслідків війни та відновленні громад. Саміт стане платформою для діалогу між урядами, містами, регіонами та міжнародними партнерами щодо відновлення України, посилення стійкості громад та розвитку довгострокового партнерства», – йдеться у повідомленні.

