Падіння уламків БпЛА у Києві: влада показала наслідки (фото)

Поліція документує наслідки ворожої атаки та фіксує пошкодження

Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу. Її загасили мешканці будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки та фіксує пошкодження.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа.

До слова, пізно ввечері 11 травня у Харкові було зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у Шевченківському районі. Удар прийшовся по району зі щільною житловою забудовою, де дрон поцілив безпосередньо в дах багатоповерхового будинку.