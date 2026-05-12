Падіння уламків БпЛА у Києві: влада показала наслідки (фото)
Поліція документує наслідки ворожої атаки та фіксує пошкодження
Під час повітряної тривоги уламки ворожого безпілотника впали на дах 16-поверхівки в Оболонському районі столиці та спричинили пожежу. Її загасили мешканці будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.
Зазначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.
На місці події працює слідчо-оперативна група районного управління, яка документує наслідки ворожої атаки та фіксує пошкодження.
Нагадаємо, у ніч на 12 травня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок падіння уламків БпЛА на дах 16-поверхового житлового будинку на Оболоні, виникла пожежа.
До слова, пізно ввечері 11 травня у Харкові було зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у Шевченківському районі. Удар прийшовся по району зі щільною житловою забудовою, де дрон поцілив безпосередньо в дах багатоповерхового будинку.
