Поліг на Харківщині, рятуючи життя побратимів. Згадаймо Віталія Ромашина

У 2023 році Віталій Ромашин став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Віталія Ромашина на позивний Богомол.

Віталій Ромашин загинув на Харківщині 25 січня 2026 року, рятуючи життя побратимів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та сестру захисника Віру Полянську.

Віталій народився 14 квітня 1984 року в Черкасах. Навчався у місцевій школі №20, а згодом здобув освіту на факультеті психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Життя Віталія Ромашина було тісно пов’язане з творчістю: він працював діджеєм електронної музики, організовував музичні фестивалі та концерти, писав музику й тексти пісень. Він грав на тромбоні та фортепіано, чудово співав і читав реп.

Ромашин ніс службу у складі 7-го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України

Останні роки перед повномасштабним вторгненням він успішно реалізував себе у бізнесі, обіймаючи посаду керівника відділу продажів на приватних підприємствах.

Рідні згадують Віталія як неймовірно світлу, щиру та комунікабельну людину. Він завжди діяв по совісті, був вимогливим до себе та вмів підтримати інших. Окрім музики, Віталій дуже любив природу, захоплювався кулінарією та з особливою ніжністю дбав про тварин.

У 2023 році Віталій Ромашин став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Львівська міська рада

У 2023 році Ромашин став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та південно-слобожанському напрямках. Службу ніс у складі 7-го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України. За взірцеву службу був нагороджений відзнакою Голови ДПСУ «Відмінний прикордонник» та медаллю «Ветеран війни».

Побратими кажуть, що Віталій вирізнявся жертовністю і в останньому бою захистив друзів ціною власного життя. Серце захисника зупинилося 25 січня 2026 року.

«Він любив мене, людей і Україну. Щиро пишався тим, що має честь нас захищати», – написала сестра захисника Віра Полянська.

Поховали Віталія Ромашина 29 квітня 2026 року на Личаківському кладовищі у Львові (поле почесних поховань №87). У воїна залишилися батьки, сестра та друзі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.