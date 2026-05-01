Поліг на Харківщині, рятуючи життя побратимів. Згадаймо Віталія Ромашина

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Віталій народився 14 квітня 1984 року в Черкасах
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині «Главком» згадує Віталія Ромашина на позивний Богомол.

Віталій Ромашин загинув на Харківщині 25 січня 2026 року, рятуючи життя побратимів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та сестру захисника Віру Полянську.

Віталій народився 14 квітня 1984 року в Черкасах. Навчався у місцевій школі №20, а згодом здобув освіту на факультеті психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Життя Віталія Ромашина було тісно пов’язане з творчістю: він працював діджеєм електронної музики, організовував музичні фестивалі та концерти, писав музику й тексти пісень. Він грав на тромбоні та фортепіано, чудово співав і читав реп.

Ромашин ніс службу у складі 7-го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України
Останні роки перед повномасштабним вторгненням він успішно реалізував себе у бізнесі, обіймаючи посаду керівника відділу продажів на приватних підприємствах.

Рідні згадують Віталія як неймовірно світлу, щиру та комунікабельну людину. Він завжди діяв по совісті, був вимогливим до себе та вмів підтримати інших. Окрім музики, Віталій дуже любив природу, захоплювався кулінарією та з особливою ніжністю дбав про тварин.

У 2023 році Ромашин став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та південно-слобожанському напрямках. Службу ніс у складі 7-го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України. За взірцеву службу був нагороджений відзнакою Голови ДПСУ «Відмінний прикордонник» та медаллю «Ветеран війни».

Побратими кажуть, що Віталій вирізнявся жертовністю і в останньому бою захистив друзів ціною власного життя. Серце захисника зупинилося 25 січня 2026 року.  

«Він любив мене, людей і Україну. Щиро пишався тим, що має честь нас захищати», – написала сестра захисника Віра Полянська.

Поховали Віталія Ромашина 29 квітня 2026 року на Личаківському кладовищі у Львові (поле почесних поховань №87). У воїна залишилися батьки, сестра та друзі. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також

«Кіборг» Юрій Кулик
«Кіборг» Юрій Кулик: Щоб піти воювати, нам з братом довелося обдурити маму Інтерв’ю
8 квiтня, 09:30
Дрони могли вразити підстанцію та металургійний комбінат
Дрони атакували окупований Алчевськ: спалахнув металургійний комбінат (відео)
30 березня, 07:22
Суд вважав, що дії обвинуваченої сприяли військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації
Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф
13 квiтня, 13:40
Папа Римський відреагував на критику Трампа
Папа Римський заявив, що не боїться адміністрації Трампa: деталі
13 квiтня, 13:38
Іран пригрозив ударами по портах Затоки
Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters
13 квiтня, 14:44
Триває ліквідація наслідків атак
Удар по Одещині: постраждали портова інфраструктура та Дунайський біосферний заповідник
17 квiтня, 08:53
Ветерани виступили проти подальшої ескалації
У Вашингтоні ветерани США протестували проти війни з Іраном
21 квiтня, 00:48
Сенат США відхилив резолюцію демократів і знову підтримав курс Трампа щодо Ірану
Сенат США знову провалив спробу зупинити війну з Іраном
23 квiтня, 01:48
Вночі ворог масовано атакував Дніпро
У Дніпрі поранено щонайменше 14 людей, серед них діти (фото)
25 квiтня, 08:36

В Україні вітряно та без опадів: прогноз погоди на 1 травня 2026
В Україні вітряно та без опадів: прогноз погоди на 1 травня 2026
Пенсії, ціни на світло, мобілізація: повний список змін з 1 травня 2026
Пенсії, ціни на світло, мобілізація: повний список змін з 1 травня 2026
1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 1 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 травня 2026: традиції та молитва
Державні та міжнародні свята у травні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у травні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
