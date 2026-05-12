Російський БпЛА атакував житлову багатоповерхівку в Харкові

glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окупанти вдарили по будинку у Харкові
фото: Харківська обласна військова адміністрація

Удар зафіксовано в Шевченківському районі 

Пізно ввечері 11 травня у Харкові зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Удар прийшовся по району зі щільною житловою забудовою, де дрон поцілив безпосередньо в дах багатоповерхового будинку.

Внаслідок вибуху пошкоджено покрівлю будівлі та вибито близько двадцяти вікон у помешканнях. За попередніми даними, загиблих та поранених безпосередньо від удару немає. Водночас медики надають допомогу одній особі, у якої діагностували гостру реакцію на стрес. Інформація щодо інших можливих постраждалих наразі не надходила.

Як відомо, у ніч на 10 травня російська окупаційна армія вдарила по Індустріальному району Харкова. Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, «прильот» БпЛА зафіксовано в технічний поверх дев'ятиповерхового житлолвого будинку в Індустріальному районі. 

Нагадаємо, 7 травня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Новобаварському району Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомляє мер Харков Ігор Терехов, очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

За даними міської влади, удар прийшовся на житлову забудову. На місці влучання миттєво спалахнула пожежа. Підрозділи рятувальників прибули на виклик та розпочали ліквідацію вогню в приватному домоволодінні.

Раніше російські окупанти вчергове атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок влучання у житловий сектор виникла масштабна пожежа, під ударом опинилися відразу кілька районів міста.

Міський голова повідомив про приліт ворожого дрона типу «Шахед» у Новобаварському районі міста. Безпілотник поцілив безпосередньо у приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху будівля зазнала значних руйнувань, на місці влучання спалахнула сильна пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно прибули для ліквідації вогню та запобігання його поширенню на сусідні оселі.

