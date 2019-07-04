У Вакарчука занепокоєні, що люди не дійдуть до дільниць посеред літа



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Юрчишин вважає, що літо не сприяє виборам

Зараз ніхто не може чітко спрогнозувати явку, бо буде сезон відпусток, - Юрчишин

Заступник голови партії «Голос» і громадський діяч Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив занепокоєння тим, що люди посеред літа можуть і не дійти до виборчих дільниць.

За словами Юрчишина, вони не дуже орієнтуються на показники передвиборчих рейтингів «з однієї банальної причини – зараз ніхто не може чітко спрогнозувати явку». «Кінець липня – сезон відпусток», - зазначає політик.

Попри це соратник Вакарчука зазначає, що наразі навіть ті соціологічні агентства, які критично ставляться до партії «Голос», показують зростання рейтингу.

І все ж Юрчишин вважає, що літо не сприяє виборам.

«Це критично для всіх електоратів, крім Юлії Володимирівни (Тимошенко – ред.). Хоча люди готові йти на вибори. Багато з тих, хто запланував собі відпустки на цей період, вже готуються брати відкріпні талони. Але тут велика проблема – в зонах відпочинку небагато консульських точок, де можна б було проголосувати. Та й не впевнений, що люди будуть готові стояти в черзі в спекотному Єгипті годинами», - вважає політик.

Тому зараз, на думку заступника партії «Голос», їхній ключовий момент – це динаміка. «На відміну від «Європейської солідарності», «Батьківщини» чи «Сили і честі» Смешка ми маємо висхідний тренд. По внутрішній соціології до 20% людей припускають можливість голосування за «Голос» вже зараз. Ми перша партія, яка є «другим варіантом», хоча раніше ним була «Слуга народу», - впевнений Юрчишин.

Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі. Центральна виборча комісія опублікувала на сайті відповідний партійний список.

Варто відзначити, що Вакарчук допустив, що піде у виконавчу владу.

Як повідомлялося, Вакарчук у Харкові обмовився про «російський Крим».