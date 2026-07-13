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«Схоже, Путін хоче знищити Київ». Bild зробив тривожний прогноз

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Схоже, Путін хоче знищити Київ». Bild зробив тривожний прогноз
За оцінкою Bild, Володимир Путін намагається посилити тиск на Київ, нарощуючи масовані ракетні удари по українській столиці
фото: Reuters

Німецьке видання пов'язує посилення російських атак із дефіцитом систем Patriot та попереджає, що найближчі місяці можуть стати найважчими для української столиці

Масовані ракетні удари по Києву не свідчать про силу Кремля, а є ознакою зростаючого відчаю російського диктатора Володимира Путіна через нездатність досягти стратегічних цілей на фронті. Водночас для жителів столиці це означає лише одне – найближчі місяці можуть стати ще складнішими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Заступник головного редактора німецького видання Пауль Ронцхаймер, який нещодавно побував у Києві, описав власні враження від чергової російської атаки.

«Мене розбудили вибухи. Я чую чотири удари, дивлюся на свій смартфон і бачу: ракетний обстріл! Шість місяців тому, коли я востаннє був в Україні, я б уже перевернувся в ліжку. «Протиповітряна оборона спрацює», – сказав би я собі. І просто знову заснув. Тепер я спускаюся в підвал готелю, як і багато інших», – написав журналіст.

У матеріалі зазначається, що українська армія відчуває гострий дефіцит ракет до систем Patriot, які використовуються для перехоплення російських балістичних ракет.

За оцінкою автора матеріалу, попри відсутність значних успіхів російської армії на фронті, Кремль навряд чи найближчим часом погодиться на серйозні мирні переговори. Натомість Росія, ймовірно, продовжить ескалацію повітряних атак.

«Українці знають, що за свій успіх у зупинці російської армії на фронті та ударах по складах палива в Росії вони заплатять високу ціну: жорстокими ракетними обстрілами їхньої цивільної інфраструктури та постійними смертями серед цивільного населення», – зазначає автор статті.

Найбільш руйнівним за останній місяць залишається нічний обстріл 2 липня, коли ворог атакував Київ балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками. Тієї ночі загинули десятки людей, а в кількох районах міста зазнали пошкоджень житлові багатоповерхівки, тривала масштабна пошуково-рятувальна операція.

Теги: росія Київ путін обстріл

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