У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від атаки РФ: адреси

У ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ

У столиці розгорнуто оперативні штаби з надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок нічної атаки на Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дарницький район:

Адреса №1 : вул. Урлівська, 23б.

: вул. Урлівська, 23б. Адреса №2 : вул. Зарічна, 1в.

: вул. Зарічна, 1в. Графік роботи: до 16:00.

Телефон для довідок: 098 478 11 90.

Подільський район:

Адреса №1 : вул. Світлицького, 35б.

: вул. Світлицького, 35б. Адреса №2 : вул. Гонгадзе, 20і (Школа №6).

: вул. Гонгадзе, 20і (Школа №6). Графік роботи: до 19:00.

Телефон для довідок: 044 425 25 25; 044 425 61 82.

Оболонський район:

Адреса : вул. Кирилівська, 152.

: вул. Кирилівська, 152. Графік роботи: до 19:00.

Телефон для довідок: 066 356 35 20; 050 268 03 24.

«Контакти штабів, а також інформація про всю можливу підтримку для постраждалих є в чат-боті єОпора», – додав Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ. Унаслідок цього є багато загиблих та постраждалих.

Також унаслідок масованої російської атаки на Київщину загинуло троє людей. Міста Боярка та Вишневе на Київщині залишилися без електропостачання.

Зауважимо, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації розпочалася евакуація жителів із небезпечної території. «Вже тимчасово евакуювали більше 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводимо обстеження пошкоджених приватних будинків, аби не пропустити жодного постраждалого», – наголосив Клименко.

До слова, Вишнева міська громада на Київщині звернулася до мешканців із закликом не виходити на вулицю після нічної масованої атаки Росії. Причиною є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів, які можуть залишатися на території міста.