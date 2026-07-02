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Зеленський пообіцяв помсту за масований удар по Києву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський пообіцяв помсту за масований удар по Києву
Зеленський прибув на місце ворожого удару в Дарницькому районі Києва
скриншот відео «Новини. Live»

Cьогоднішня атака на Київ стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни

Росія, безумовно, отримає відповідь за масований комбінований обстріл Києва в ніч на 2 липня. Як повідомляє «Главком», про це український президент Володимир Зеленський заявив на місці ворожого удару в Дарницькому районі столиці.

«Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву – це безумовно», – наголосив глава держави.

Як відомо, Зеленський прибув на місце ворожого удару в Дарницькому районі Києва, де внаслідок ворожого удару в ніч на 2 липня загинули три людини.

Глава держави підкреслив, що сьогоднішня атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни. За його словами, у Києві повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. По допомогу звернулися понад 100 людей, ще 17 вдалося врятувати. Аварійно-рятувальні роботи триватимуть щонайменше до завтра.

Зеленський пояснив, що для перехоплення близько 70 балістичних ракет Україні необхідно щонайменше 140 ракет Patriot. За словами президента, якби партнери вчасно передали вже обіцяні ракети, вдалося б врятувати більше життів. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 21 загиблого, триває розбір завалів.

Теги: Київ обстріл Володимир Зеленський

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