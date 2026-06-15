Атака на Київ: під удар потрапила приватна гімназія в Дніпровському районі

Навчальний заклад «Академія-А», пошкоджений внаслідок атаки на Київ у ніч на15 червня 2026 року

Учням гімназії «Академія-А» лишився тиждень навчання до літніх канікул

Під час масованого комбінованого обстрілу столиці в ніч на 15 червня руйнувань зазнав приватний навчальний заклад «Академія-А» (Освітній холдинг «А+»), розташований на території житлового комплексу «Комфорт Таун». Про це повідомив український підприємець Олександр Соколовський, інформує «Главком».

Підприємець оприлюднив у соцмережах фото наслідків влучання із підписом «Було/стало».

«Академія-А» у Києві фото: Олександр Соколовський/Facebook

Навчальний заклад «Академія-А», пошкоджений під час нічної атаки 15 червня 2026 року фото: telegraf.com.ua

«Крім Києво-Печерської лаври, кіностудії Довженка та Мистецького Арсеналу окупанти вирішили «денацифікувати» гімназію «Академія-А», куди сьогодні зранку повинні були їхати на навчання мої сини. Залишився останній тиждень занять. Жахлива ніч, Київ, тримайся…» – написав Соколовський.

Навчальний заклад «Академія-А» розташований у Дніпровському районі столиці на вул. Регенераторній. Освітній холдинг A+ об’єднує освітні проєкти, що пропонують дошкільну, шкільну та позашкільну освіту для дітей віком від 1 до 19 років.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Варто зазначити, що російські терористи вже не вперше цілять у легендарну кіностудію, яка є одним із центрів української культурної ідентичності. Раніше кіностудія зазнавала пошкоджень під час атаки на Київ у ніч на 2 червня. Тоді унаслідок вибухової хвилі та падіння уламків на території підприємства зафіксовано значні руйнування будівель та мереж. Також кіностудія зазнавала руйнувань під час масованого обстрілу столиці у липні 2025 року, коли вибуховою хвилею було пошкоджено виробничі приміщення та будівлю готелю.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.