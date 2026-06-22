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Рух на бульварі Лесі Українки обмежено майже на місяць: графік та схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух на бульварі Лесі Українки обмежено майже на місяць: графік та схема
Ремонтні бригади на бульварі Лесі Українки працюватимуть щодня з 8:00 до 20:00 до 15 липня
фото: flatfy.uа

Дорожні роботи охоплять ділянку бульвару Лесі Українки від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу

Із понеділка, 22 червня, у Печерському районі столиці частково обмежать рух транспорту. . Дорожники розпочинають планові роботи на одній із головних артерій міста. Про це повідомили в комунальній корпорації «Київавтодор», інформує «Главком».

Ремонтні бригади працюватимуть з 22 червня до 15 липня щодня з 8:00 до 20:00.

Дорожні роботи охоплять ділянку бульвару Лесі Українки від станції метро «Печерська» до Печерського шляхопроводу.

Фахівці займатимуться облаштуванням дорожнього огородження на розділювальній смузі. Через це водії не зможуть скористатися крайніми лівими смугами в обох напрямках руху.

Із 22 червня до 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі столиці
Із 22 червня до 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі столиці
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. 

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Теги: Київ дороги ремонт

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