Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У київському театрі «Золоті ворота» відбулася прем'єра вистави «Тигролови»
фото: glavcom.ua

Гарний фінал сезону у театрі «Золоті ворота»

«Тигролови» Івана Багряного у постановці Павла Шпегуна (актор Театру Франка, режисер).

На сцені – не той пригодницький роман, який вивчають у школі, а дивний, містичний простір...

Дуже цікава театральна мова, де, по суті, українська історія раптом починає звучати через естетику японського театру. І це напрочуд органічно.

Світло, музика, спів, маски, пластика, очерет, звуки, голоси – все складається в гіпнотичну притчу про нашу свободу, про нашу людину, яка не дає себе зламати. Про «сміливих, які завжди мають щастя». Атмосфера – дика, майже шаманська.

Окрема подяка команді за візуальний ряд. Маски, костюми й сценографія створюють цілий всесвіт – красивий і тривожний. Це випадок, коли класика не припадає пилом, а звучить по-справжньому несподівано.

6 фото
На весь екран

Кілька років тому бачив «Тигролови» в Київській опереті. Були інші відчуття. Дивовижно, наскільки по-різному може звучати один і той самий твір.

Головна роль – Ян Корнєв. Як влучно визначила моя колега-театралка, «наш Кіану Рівз». Хто досі не чув це ім'я, зверніть увагу. Його вже «забирають» із «Золотих воріт» на головну сцену країни – до театру Франка. Щиро бажаю Яну не загубитися у тому лісі талантів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Київ вистава театр актор музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Курилів: «Узагалі не можу зрозуміти ставлення до хору Верьовки»
«Рятуйте Хор Верьовки!» Велике інтерв'ю з керівником славетного національного колективу
8 червня, 12:00
Костянтин Темляк долучився до війська у 2024 році
Актор-воїн Костянтин Темляк показався у військовій формі після гучного скандалу (фото)
28 травня, 20:35
Вікторія Білан і Володимир Ращук
«Витягую зі спини ножі». Вікторія Білан розлучилася з актором-воїном
9 червня, 10:09
Новий сервіс підтримує 27 мов і працює з 20 популярними стримінговими платформами
Чия пісня? Користувачі музичних платформ зможуть розпізнати треки, написані штучним інтелектом
12 червня, 15:45
Наслідки ворожих прильотів по Дніпру
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
15 червня, 14:12
Національна опера представила концертну версію опери «Матері Херсона»
«Матері Херсона» у Варшаві та Нью-Йорку: перша опера про викрадення українських дітей
11 червня, 21:32
Ансу Фаті вважався одним з найголовніших талантів європейського футболу, але травми сповільнили кар'єру іспанця
Гравець «Барселони» випустить дебютну пісню
3 червня, 22:56
Олександр Пікалов висловився ро розпад колективу «Кварталу 95»
Олександр Пікалов зізнався, чи ображається на акторок, які покинули «Квартал 95»
22 червня, 16:12
Вадим Яценко у квітні 2018 року переїхав з Києва до Львова та розпочав роботу у Львівській опері
Імовірний новий керівник Хору Верьовки вже звільнився з попереднього місця роботи
Вчора, 20:32

Микола Підвезяний

«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
«Тигролови» Багряного в японському стилі. Резонансна театральна прем'єра у столиці
Перевірка нервів чи знань? Що не так із НМТ-2026
Перевірка нервів чи знань? Що не так із НМТ-2026
Хор Верьовки. Що відбувається за кулісами національного колективу
Хор Верьовки. Що відбувається за кулісами національного колективу
Чи можна вижити пенсіонеру в Україні за 300 тис. грн?
Чи можна вижити пенсіонеру в Україні за 300 тис. грн?
Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди
Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди
«Мігранти заполонили Україну!» А що каже статистика Міграційної служби?
«Мігранти заполонили Україну!» А що каже статистика Міграційної служби?

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua