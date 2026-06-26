Київська дитяча залізниця до Дня Конституції запустить особливий рейс

Пасажири зможуть здійснити поїздку Сирецьким парком та зробити фотографії на згадку

28 червня Київська дитяча залізниця запустить рейс на історичному поїзді. Головною особливістю святкової програми стане вузькоколійний паровоз ГР-336, який курсуватиме під паровою тягою. Про це повідомила Укрзалізниця, інформує «Главком».

Паровоз ГР-336 є раритетним локомотивом минулого століття. Пасажири зможуть здійснити поїздку Сирецьким парком та зробити фотографії.

Локація: Київська дитяча залізниця, Сирецький парк (вулиця Парково-Сирецька, 2).

Дата: 28 червня.

Розклад рейсів: точний час відправлення поїздів під паровою тягою доступний на сайті Київської дитячої залізниці.

Нагадаємо, до Дня Конституції України «Укрзалізниця» організує поїздки на історичних паровозах, додаткові вагони до Гайворона та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Перевізник анонсував перший Літній паровозний вікенд 2026 року на Гайворонській вузькоколійці. Захід пройде 27-28 червня.

До слова, з 26 до 28 червня, Управління туризму та промоцій КМДА разом із Київським центром розвитку туризму проведуть 11 безкоштовних екскурсій столицею. Серед запропонованих маршрутів – дві автобусні подорожі та тематичні прогулянки, присвячені історії українського конституціоналізму. Участь у заходах безкоштовна, проте реєстрація є обов'язковою, оскільки кількість місць обмежена.