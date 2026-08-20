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Уряд прискорить продаж Sense Bank: на що підуть гроші

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Уряд прискорить продаж Sense Bank: на що підуть гроші
Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінфіну активізувати продаж державного Sense Bank
фото: Вікіпедія

Корецький: залучення міжнародного радника зробить конкурс із продажу прозорим і конкурентним

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів активізувати процес продажу державного Sense Bank, а кошти від угоди спрямують на потреби Сил оборони України. Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, пише «Главком».

За словами Корецького, залучення до процесу міжнародного інвестиційного радника має зробити конкурс максимально прозорим, конкурентним і ефективним.

«Залученість до цього процесу міжнародного інвестиційного радника допоможе зробити цей конкурс максимально прозорим, конкурентним, а отже – ефективним», – заявив прем'єр-міністр.

Водночас Корецький доручив Міністерству фінансів спільно з Національним банком України розв'язати всі накопичені у фінустанові проблеми та забезпечити прозоре й якісне корпоративне управління.

відео: t.me/Koretskyi_official

Що передувало рішенню

Активізація продажу Sense Bank відбувається на тлі корупційного скандалу навколо банку, який розкрило Національне антикорупційне бюро в межах операції «Форест Гамп». За версією слідства, організатори схеми на початку червня отримали фактичний контроль над державним банком, що дало їм можливість використовувати фінустанову у власних інтересах.

Після того як НАБУ оприлюднило записи у цій справі, Верховна Рада викликала голову Нацбанку Андрія Пишного для звіту щодо ситуації з банком.

Нагадаємо, напередодні уряд відсторонив голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка та ініціював відсторонення голови правління банку. За словами Корецького, аналогічна відповідальність має стосуватися й інших посадовців банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування.

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Теги: банк Сергій Корецький розслідування конкурс міністр Нацбанк уряд

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