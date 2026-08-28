Шмигаль повідомив, чи достатньо Україна накопичила газу для проходження зими

Денис Шмигаль: Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану

У сховищах наразі накопичено 14,6 млрд куб. м газу

Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За даними міністра, в українських підземних сховищах наразі 14,6 млрд куб. м газу. «Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану», – сказав він.

«Дякую усім, хто щодня працює на цей результат і продовжує забезпечувати стабільність газової галузі та енергетичну безпеку України: українським видобувним компаніям, Оператору ГТС України, «Нафтогазу» та всім працівникам паливно-енергетичного комплексу», – наголосив Шмигаль.

Міністр додав, що у частині запасів газу Україна готова до осінньо-зимового періоду 2026/2027.

Нагадаємо, підготовка до чергової складної зими у столичному регіоні спровокувала ажіотаж на ринку альтернативного палива. У Києві та області ціна на дрова у приватних продавців за рік підскочила в півтора-два рази.

До слова, в Україні триває прийом заяв на отримання одноразової фінансової допомоги на придбання твердого палива – дров та вугілля – на наступний опалювальний сезон. Залежно від регіону проживання розмір допомоги може сягати 19 400 грн – вона виплачується як з державного бюджету, так і коштом міжнародної допомоги.