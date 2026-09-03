Кличко анонсував підвищення тарифів на водопостачання

За словами мера столиці, у всіх регіонах України спостерігається хвиля перегляду вартості послуг водоканалів

Кличко нагадав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг рекомендувала підняти тарифи на воду ще у 2024 році

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Віталія Кличка.

За словами мера столиці, у всіх регіонах України спостерігається хвиля перегляду вартості послуг водоканалів.

Кличко нагадав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рекомендувала підняти тарифи ще у 2024 році, однак тоді рішення так і не було реалізоване.

«Сьогодні галузь водопостачання опинилася фактично на грані зупинки. Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні», – наголосив Віталій Кличко.

Коли саме відбудеться перерахунок та наскільки зростуть суми в платіжках для киян, мер наразі не уточнив.

«Київводоканал» готує нові тарифи

ПрАТ «АК «Київводоканал» подало до КМДА розрахунки нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Головною причиною вказано збитковість нинішніх розцінок через зростання цін на електроенергію, реагенти, пальне та ремонти після ворожих атак.

Коли востаннє змінювалися ціни та скільки вони покривають зараз

Для населення: тарифи залишаються незмінними з 24 лютого 2022 року. Наразі цей тариф покриває лише 27-34% від реальної собівартості послуг.

Для інших споживачів (бізнесу та організацій): перегляд відбувався 30 грудня 2025 року (постанова НКРЕКП № 2302). Чинний тариф покриває собівартість на 57-72%.

Чому переглядають тарифи

Повноваження щодо встановлення тарифів передано місцевій владі (КМДА). У структурі нових розрахунків найбільшу питому вагу займають витрати на оплату праці (33%), електроенергію (29%), реагенти (7%) та ремонти основних засобів (7%).

Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок. З 1 серпня приватні перевізники столиці підняли вартість проїзду в маршрутках до 25 гривень.