«Київтеплоенерго» запустило гарячу лінію для повірки лічильників

Гаряча лінія з питань повірки лічильників повинна зекономити час містянам

«Київтепломережі» запроваджують телефонну гарячу лінію для організації повірки квартирних лічильників опалення, гарячої та холодної води. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міськдержадміністрації.

В КМДА нагадали, що прилади обліку підлягають регулярній повірці раз на 3–4 роки. Результати повірки підтверджують справжність лічильника та достовірність його показань.

«Якщо лічильник не повірено, його дані не приймаються. У такому разі нарахування проводять не за фактичним споживанням, а за середніми обсягами: для опалення – за минулий опалювальний період, а для гарячої води – за останні 12 місяців», – розповіли в КМДА.

Там додали, що при повірці лічильника клієнту також необхідно замовити розпломбування та опломбування. Після проведення повірки відповідні документи необхідно подати до «Київтеплоенерго» для внесення даних про повірку до бази. Тому для врегулювання питань повірки лічильників запрацювала гаряча лінія «Київтеплоенерго»: (044) 207–88–88. Цей сервіс спрощує процедуру здійснення повірки.

«Після звернення клієнта на гарячу лінію «Київтеплоенерго» забезпечить розпломбування чи опломбування приладів під час проведення повірки. Свідоцтва про її проведення автоматично вносять до бази даних підприємства, а клієнту не потрібно витрачати час на передачу документів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що заборгованість мешканців Києва за опалення та гарячу воду в травні перевищила 7 мільярдів гривень. У «Київтеплоенерго» попередили, що планує застосовувати санкції до тих, хто систематично не сплачує рахунки та не користується можливістю реструктуризації боргу.