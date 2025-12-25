Головна Київ Відео
search button user button menu button

У Києві водій влаштував перегони з поліцією та травмував патрульного: кадри затримання

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві водій влаштував перегони з поліцією та травмував патрульного: кадри затримання
Водій Mitsubishi під час перевірки раптово розпочав рух та травмував поліцейського
скриншот відео

Порушнику загрожує до чотирьох років обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років

Сьогодні, 25 грудня, столична поліція оприлюднила відео «спілкування» із 48-річним водієм Mitsubishi, який напередодні влаштував перегони з правоохоронцями. Аби затримати зловмисника, поліцейським довелося примусово відчиняти заблоковану автівку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У поліції нагадали, що вчора у Дарницькому районі правоохоронці зупинили 48-річного водія Mitsubishi, який під час перевірки раптово розпочав рух та здійснив наїзд на поліцейського. Поліцейський отримав тілесні ушкодження, а правопорушник поїхав з місця події.

«Під час переслідування поліцейські розшукали авто зловмисника на вулиці Каунаській. Керманич не реагував на законні вимоги правоохоронців та зачинився в авто, тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали чоловіка», – повідомили у поліції.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

За вказаним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових обов’язків. Відповідно до санкції статті, порушнику загрожує до чотирьох років обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, 24 грудня у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 14:40 водій автомобіля Porsche Cayenne, рухаючись по Берестейському проспекту, не впорався з керуванням і протаранив бетонну огорожу. Від потужного удару позашляховик перекинувся, внаслідок отриманих травм 25-річний водій загинув на місці.

Теги: Київ ДТП поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
1 грудня, 01:42
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
15 грудня, 22:25
Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань
Масований удар по Києву: кількість загиблих та постраждалих зросла (оновлено)
25 листопада, 12:45
Водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
26 листопада, 13:19
Актор компенсував потерпілому $23 тис. за заподіяну шкоду здоров'ю
«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі
28 листопада, 11:36
ри особи заарештовані у справі про шахрайство, що зачепило престижну установу ЄС
Корупція та закупівлі: деталі скандалу навколо дипломатичної служби ЄС
2 грудня, 16:58
В ДТП постапила автівка таксі Bolt
На Нивках сталося потрійне ДТП, рух громадського транспорту зупинено (фото)
2 грудня, 13:56
Поліція з’ясовує обставини смерті 18-річного хлопця в Івано-Франківську
Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку
22 грудня, 04:59
Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці
Поліція прийшла до киянки, яка тримала вовка, і виявила у квартирі труп іншого хижака
23 грудня, 12:57

Відео

У Києві водій влаштував перегони з поліцією та травмував патрульного: кадри затримання
У Києві водій влаштував перегони з поліцією та травмував патрульного: кадри затримання
Лобове зіткнення на Подільському узвозі: рух транспорту ускладнено (відео)
Лобове зіткнення на Подільському узвозі: рух транспорту ускладнено (відео)
На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)
На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
Атака на Київ: рятувальник гасив власну квартиру (відео)
Атака на Київ: рятувальник гасив власну квартиру (відео)
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua