У Києві водій влаштував перегони з поліцією та травмував патрульного: кадри затримання

Водій Mitsubishi під час перевірки раптово розпочав рух та травмував поліцейського

Порушнику загрожує до чотирьох років обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років

Сьогодні, 25 грудня, столична поліція оприлюднила відео «спілкування» із 48-річним водієм Mitsubishi, який напередодні влаштував перегони з правоохоронцями. Аби затримати зловмисника, поліцейським довелося примусово відчиняти заблоковану автівку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

У поліції нагадали, що вчора у Дарницькому районі правоохоронці зупинили 48-річного водія Mitsubishi, який під час перевірки раптово розпочав рух та здійснив наїзд на поліцейського. Поліцейський отримав тілесні ушкодження, а правопорушник поїхав з місця події.

«Під час переслідування поліцейські розшукали авто зловмисника на вулиці Каунаській. Керманич не реагував на законні вимоги правоохоронців та зачинився в авто, тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали чоловіка», – повідомили у поліції.

За вказаним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним своїх службових обов’язків. Відповідно до санкції статті, порушнику загрожує до чотирьох років обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.

