Лобове зіткнення на Подільському узвозі: рух транспорту ускладнено (відео)

Рух транспорту суттєво ускладнений у напрямку вулиці Овруцької

Сьогодні, 22 грудня, у Подільському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка паралізувала рух у напрямку Лук’янівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

За даними патрульних, ДТП сталася на Подільському узвозі. Наразі рух транспорту суттєво ускладнений у напрямку вулиці Овруцької. Поліція закликає водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Як повідомляють місцеві пабліки, зіткнення було лобовим. Судячи з пошкоджень автівок, аварія є серйозною.

«Імовірно, не обійшлося без потерпілих. З моменту перекладення тут бруківки це місце стає все більш аварійним», – зазначають очевидці.

Через аварію на узвозі утворився затор. Патрульні працюють на місці для з’ясування всіх обставин та регулювання руху. Інформація про стан учасників ДТП наразі уточнюється.

Нагадаємо, у Святошинському районі столиці поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії, що сталася сьогодні вранці. Автопригода за участю вантажівки та позашляховика сталася близько 9:00 на Берестейському шосе. За попередніми даними, 59-річний водій вантажівки DAF, розвертаючись у напрямку Житомира, не надав переваги в русі та протаранив автомобіль Mercedes, що рухався назустріч.

Також сьогодні на Бориспільському шосе у напрямку виїзду до Києва сталася масштабна аварія за участі кількох автомобілів.