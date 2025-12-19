Головна Київ Відео
search button user button menu button

На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)
Протестувальники безперервно рухаються пішохідним переходом
скриншот відео

Рух дорогою М-06 через протест суттєво ускладнений

Поблизу села Березина Житомирської області місцеві жителі заблокували рух транспорту на міжнародній трасі М-06 Київ – Чоп. Люди вимагають виплати компенсацій за житло, зруйноване внаслідок вибухів на двох промислових об'єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  місцеві пабліки.

Люди з плакатами перекрили трасу
Люди з плакатами перекрили трасу
скриншот відео

На оприлюднених у мережі відео видно, що жителі села Березина безперервно рухаються пішохідним переходом, тримаючи в руках плакати. Головна вимога мітингувальників – виплата коштів на відновлення домівок, пошкоджених вибухами. За словами учасників акції, попри тривалий час, що минув з моменту руйнувань, та неодноразові обіцянки влади, реальної фінансової допомоги вони досі не отримали.

На місці події працюють правоохоронці
На місці події працюють правоохоронці
скриншот відео

Наразі рух дорогою М-06 суттєво ускладнений. Протестувальники обрали формат часткового блокування: вони перекривають шлях на 10 хвилин, після чого на короткий час відкривають проїзд, щоб пропустити накопичений транспорт.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

На місці події працюють правоохоронці, які забезпечують правопорядок та регулюють дорожній рух. Водіям варто враховувати цю ситуацію при плануванні поїздок у напрямку Житомира та Києва, оскільки на ділянці вже утворився значний затор. 

Учора, 18 грудня, жителі села Березина Глибочицької територіальної громади попереджали, що збираються проводити мирну акцію протесту. Мета – привернути увагу громадськості до проблеми відсутності компенсації за пошкоджену та зруйновану приватну власність внаслідок двох вибухів на приватному підприємстві, що сталися у селі 2 липня 2025 року.

Як розповіла місцева жителька Марія Данилюк, вибухи зруйнували понад половину будівель у селі, пошкодили інфраструктуру, автозаправні станції та автомобілі. Загальні збитки становлять майже 300 млн грн.

«Ми, жителі села Березина, офіційно звертаємося до начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, поліції та голови ОТГ Сергія Сокальського з повідомленням, що в цю п'ятницю, 19 грудня, о 12:00 жителі села змушені вийти на автошлях Київ – Чоп і зупинити рух транспорту. Причина — відсутність компенсації, яку нам обіцяють вже 6 місяців. Загальна сума збитків, оцінена експертами, становить близько 290 мільйонів гривень. У кожного жителя села сума збитків своя», – сказала Марія Данилюк.

Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко сказав, що в Березині опрацювали 250 заявок щодо зруйнованих помешкань.

«Відбулося засідання Уряду, на якому попередньо погодили виділення 147 мільйонів гривень з державного бюджету. 90 мільйонів в обласному бюджеті у нас заброньовано на компенсацію матеріальної допомоги за знищене житло. Сьогодні остаточно надіслали всі документи на Кабінет міністрів. Завтра на засіданні Уряду, я сподіваюся, буде прийняте рішення про виділення коштів на матеріальну допомогу нашим жителям», – розповів Віталій Бунечко.

За словами начальника Житомирської ОВА, жителям села Березина потрібно почекати рішення Уряду.

2 липня близько 18:00 під Житомиром у селі Березина Глибочицької громади пролунали два вибухи. Повітряна тривога в цей час оголошена не була. Спочатку з'явилася попередня інформація, що вибухи сталися на автозаправці, втім близько сьомої години вечора голова Глибочицької громади Сергій Сокальський повідомив, що вибухи сталися на виробничому складі одного з промислових підприємств в селі Березина. За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, загинули двоє людей, 83 дістали поранення, серед них четверо дітей. Були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Зруйновані будинки, паркани, автівки. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 млн грн.

Теги: дороги протест Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
29 листопада, 23:07
Поліція затримала чотирьох підозрюваних 6 грудня
Активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями в Лондонському Тауері
7 грудня, 00:15
«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо
«Метінвест» побудував на Київщині перший підземний бункер «Цитадель» для цивільних: що відомо
27 листопада, 12:25
У ніч проти 30 листопада РФ атакувала багатоповерхівку у Вишгороді
Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»
1 грудня, 11:33
Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
12 грудня, 14:59
Працівники поліції проводять перевірку та встановлюють причетних до бійки осіб
Поліція розслідує бійку підлітків біля Алеї Героїв в Ірпені
15 грудня, 12:37
Пожежа сталася у приватному будинку в селі Софійка Таращанської громади
На Київщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 67-річний чоловік
16 грудня, 16:42
Близько опівночі невідомі особи вирвали вхідні двері та проникли до приватного будинку
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
17 грудня, 11:32
Ремонтні роботи проводитимуть на правій смузі руху на виїзді на розвʼязку
Обмеження руху на Деміївській площі: «Київавтодор» попередив про дорожні роботи
Сьогодні, 11:52

Відео

На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)
На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
Негода в Україні: зафіксовано низку ДТП на трасі від Києва до Житомира (відео)
Атака на Київ: рятувальник гасив власну квартиру (відео)
Атака на Київ: рятувальник гасив власну квартиру (відео)
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)
Друга доба без світла. У Софіївській Борщагівці люди перекрили дорогу (відео)
Друга доба без світла. У Софіївській Борщагівці люди перекрили дорогу (відео)
Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку
Удар по енергетиці столиці. Президент передав «привіт» Кличку

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua