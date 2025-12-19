На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)

Рух дорогою М-06 через протест суттєво ускладнений

Поблизу села Березина Житомирської області місцеві жителі заблокували рух транспорту на міжнародній трасі М-06 Київ – Чоп. Люди вимагають виплати компенсацій за житло, зруйноване внаслідок вибухів на двох промислових об'єктах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Люди з плакатами перекрили трасу скриншот відео

На оприлюднених у мережі відео видно, що жителі села Березина безперервно рухаються пішохідним переходом, тримаючи в руках плакати. Головна вимога мітингувальників – виплата коштів на відновлення домівок, пошкоджених вибухами. За словами учасників акції, попри тривалий час, що минув з моменту руйнувань, та неодноразові обіцянки влади, реальної фінансової допомоги вони досі не отримали.

На місці події працюють правоохоронці скриншот відео

Наразі рух дорогою М-06 суттєво ускладнений. Протестувальники обрали формат часткового блокування: вони перекривають шлях на 10 хвилин, після чого на короткий час відкривають проїзд, щоб пропустити накопичений транспорт.

На місці події працюють правоохоронці, які забезпечують правопорядок та регулюють дорожній рух. Водіям варто враховувати цю ситуацію при плануванні поїздок у напрямку Житомира та Києва, оскільки на ділянці вже утворився значний затор.

Учора, 18 грудня, жителі села Березина Глибочицької територіальної громади попереджали, що збираються проводити мирну акцію протесту. Мета – привернути увагу громадськості до проблеми відсутності компенсації за пошкоджену та зруйновану приватну власність внаслідок двох вибухів на приватному підприємстві, що сталися у селі 2 липня 2025 року.

Як розповіла місцева жителька Марія Данилюк, вибухи зруйнували понад половину будівель у селі, пошкодили інфраструктуру, автозаправні станції та автомобілі. Загальні збитки становлять майже 300 млн грн.

«Ми, жителі села Березина, офіційно звертаємося до начальника Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, поліції та голови ОТГ Сергія Сокальського з повідомленням, що в цю п'ятницю, 19 грудня, о 12:00 жителі села змушені вийти на автошлях Київ – Чоп і зупинити рух транспорту. Причина — відсутність компенсації, яку нам обіцяють вже 6 місяців. Загальна сума збитків, оцінена експертами, становить близько 290 мільйонів гривень. У кожного жителя села сума збитків своя», – сказала Марія Данилюк.

Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко сказав, що в Березині опрацювали 250 заявок щодо зруйнованих помешкань.

«Відбулося засідання Уряду, на якому попередньо погодили виділення 147 мільйонів гривень з державного бюджету. 90 мільйонів в обласному бюджеті у нас заброньовано на компенсацію матеріальної допомоги за знищене житло. Сьогодні остаточно надіслали всі документи на Кабінет міністрів. Завтра на засіданні Уряду, я сподіваюся, буде прийняте рішення про виділення коштів на матеріальну допомогу нашим жителям», – розповів Віталій Бунечко.

За словами начальника Житомирської ОВА, жителям села Березина потрібно почекати рішення Уряду.

2 липня близько 18:00 під Житомиром у селі Березина Глибочицької громади пролунали два вибухи. Повітряна тривога в цей час оголошена не була. Спочатку з'явилася попередня інформація, що вибухи сталися на автозаправці, втім близько сьомої години вечора голова Глибочицької громади Сергій Сокальський повідомив, що вибухи сталися на виробничому складі одного з промислових підприємств в селі Березина. За інформацією голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, загинули двоє людей, 83 дістали поранення, серед них четверо дітей. Були пошкоджені будівлі та транспортні засоби. Зруйновані будинки, паркани, автівки. Загальна сума завданих збитків склала понад 46 млн грн.