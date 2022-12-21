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У Києві вчителька провела урок просто неба і стала героїнею соцмереж

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві вчителька провела урок просто неба і стала героїнею соцмереж
Педагогиня поставила ноутбук на стовпчик біля супермаркету та присіла біля нього на тротуарі
фото: скрін Facebook/Великий Київ

Через відсутність світла та інтернету жінка прийшла під супермаркет, аби вийти на зв'язок із учнями

У знеструмленому Києві вчителька провела онлайн-урок на морозній вулиці, сидячи під супермаркетом, де хоч трохи ловить інтернет. Зворушливе відео опублікували в мережі.

Жінка поставила ноутбук на стовпчик біля супермаркету та присіла біля нього на тротуарі. У кишені в неї – мобільний телефон, підключений до павербанка.

«Зробіть, будь ласка, скрін і скиньте в групу. Я опублікую, але трошки пізніше, коли з'явиться інтернет, але поки його немає», – сказала учням вчителька.

Це справді той випадок, коли професія обрана за покликанням. Така самовіддача педагогині, яка навіть у найскладніших умовах робить все можливе, щоби навчити наступне покоління, приємно вразила українців.

«Титанеса», «Вчителі – найбільші волонтери у світі», «Це просто неймовірні люди», «Нас не здолати» – пишуть користувачі у коментарях.

До слова, столиця отримує лімітований обсяг електропостачання – до чого готуватися киянам.

Напередодні «Укренерго» повідомляло, що наразі у столиці електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, обстріли дронами об’єктів магістральних мереж призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури, тому досі зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Наразі у Києві електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання – «Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Також генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин. Він додав, що графіки відключень не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди – у Київській області.

Як відомо, унаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури

Теги: Київ освіта

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