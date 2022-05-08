Банкова відповіла на закид Росії про плани дійти до кордону Польщі

Михайло Подоляк вважає, що заяви Росії про наміри дійти до кордону Польщі є прямою вказівкою, що «вона хоче знищити Україну як державу»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова віцеспікера Держдуми РФ Петра Толстого щодо того, що Росія не зупиниться, поки її армія не досягне кордону з Польщею. В ефірі телеканалу «Україна 24» він заявив, що це дуже «блискуча» заява, яка показує справжні наміри Росії.

«На мій погляд – це блискуча заява. Вона стоїть в одному ряду з заявою пана Лаврова, яка стосується держави Ізраїль. Це все показує насправді, про що думає політична еліта Російської Федерації. Про це не просто думає Путін. Про це вони думають, вони живуть цим, вони в цьому варяться. Це їхні кровоносні судини, по яких ходять ці заразні бактерії бажання знищити всіх», – зазначив Подоляк.

Він також додав, що такі слова депутата Держдуми свідчать про те, що вони є «прямою вказівкою на те, що вони хочуть знищити Україну як державу».

«Це і є геноцид, але не в сенсі етнічної приналежності, а в сенсі державної приналежності українців. Вони відкрито про це говорять», – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вже втратила понад 25 тисяч своїх солдатів.

При цьому радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що 25 тисяч загиблих росіян – це дуже мало для прозріння країни-агресора.