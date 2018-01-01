Сотні українців зібрались у передвечір'я Різдва на Софійській площі
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Святий вечір на Софійській площі
Ярмарок та святковий настрій
Кияни та гості міста завітали у передвечір'я Різдва до головної ялинки міста.
Для святкування столичний метрополітен сьогодні працюватиме довше, ніж зазвичай, а вже завтра на Софійській площі залунають різдвяні пісні.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в окупованому Севастополі різдвяний концерт розпочався з українського «Щедрика».
Джерело: ТСН