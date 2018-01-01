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    Сотні українців зібрались у передвечір'я Різдва на Софійській площі

    Ярмарок та святковий настрій
    Кияни та гості міста завітали у передвечір'я Різдва до головної ялинки міста. Для святкування столичний метрополітен сьогодні працюватиме довше, ніж зазвичай, а вже завтра на Софійській площі залунають різдвяні пісні. Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в окупованому Севастополі різдвяний концерт розпочався з
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    Святий вечір на Софійській площі
    Святий вечір на Софійській площі

    Ярмарок та святковий настрій

    Кияни та гості міста завітали у передвечір'я Різдва до головної ялинки міста.

    Для святкування столичний метрополітен сьогодні працюватиме довше, ніж зазвичай, а вже завтра на Софійській площі залунають різдвяні пісні.


    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в окупованому Севастополі різдвяний концерт розпочався з українського «Щедрика».

    Джерело: ТСН

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