Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами

15 січня 2025 року Зеленський та Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство

У четвер, 15 січня, монумент «Батьківщина-мати» у Києві підсвітили кольорами українського та британського прапорів. Подія відбулась з нагоди річниці підписання угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посольство Великої Британії в Києві.

«Щоб відзначити річницю підписання угоди про сторічне партнерство, ми підсвітили «Батьківщину-мати» кольорами наших прапорів та унікальним логотипом сторічного партнерства. П. с. Ми живимося від генератора!», – йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, 15 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства. У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торговельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.

До слова, український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий звернув увагу на неточності у двосторонньому документі про поглиблення партнерства між Україною та Великою Британією.