​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії

Дипломат зауважив, що замість «історичного партнерства», було б доречніше закріпити безстрокову союзницьку угоду про оборону та взаємну допомогу

Український дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий звернув увагу на неточності у двосторонньому документі про поглиблення партнерства між Україною та Великою Британією. Дипломат прокоментував текст угоди та вказав на недоліки.

Валерій Чалий зазначив, що Україна та Велика Британія має стратегічні цілі й можливості вийти на союзницький рівень взаємодії. Він наводить в приклад статтю «Якщо один з Учасників зазнає нападу з порушенням Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, то обидва Учасника протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії. Кожен Учасник, діючи відповідно до своїх правових вимог, надаватиме один одному швидку та сталу безпекову допомогу, сучасну військову техніку в разі необхідності, а також економічну допомогу» та додає, що це звичайно не п'ята стаття Вашингтонського договору НАТО, але все ж вагомий крок у напрямку зміцнення безпеки.

Водночас зауважив, що про це не йдеться у двосторонній Угоді, яка рамкова, але при тому пройде внутрішньодержавні процедури й буде зареєстрована в ООН (згідно 102 статті Статуту).

«І називається документ слово в слово майже так само… Лише не угода, а Декларація про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії», – написав Чалий та пояснює, що такий формат знижує юридичну вагу домовленостей, залишаючи їх на рівні політичних заяв.

Також дипломат прокоментував вибір назви «історичне партнерство» , адже воно може бути розірване вже через півроку. Чалий зауважив, що замість цього було б доречніше закріпити безстрокову союзницьку угоду про оборону та взаємну допомогу, яка б передбачала військову підтримку у разі агресії проти однієї зі сторін. Такий документ міг би суттєво посилити безпеку України і, в перспективі, Великої Британії.

«Кращою б була, не сторічна (чому не 50 чи 200 років?), а безстрокова союзницька угода про оборону та безпеку і взаємну допомогу збройними силами в разі нападу на одну зі сторін. Саме така угода і її реалізація зараз могли би допомогти Україні, а через деякий час – і Великій Британії», – написав дипломат.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торговельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.

«Главком» опублікував повний текст документа.