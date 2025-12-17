Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено
На бульварі Верховної Ради сталося пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм
скриншот відео

Через аварію на водогоні поліція перекрила рух транспорту однією смугою від вул. Сергія Набоки до вул. Будівельників

Сьогодні, 17 грудня, на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі стався прорив водопровідної мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Зафіксовано пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм», – йдеться у повідомленні.

Поліція перекрила рух транспорту однією смугою від вул. Сергія Набоки до вул. Будівельників. Через порив на ділянці утворилося провалля.

На місці працюють аварійні бригади, знизили тиск у водопровідній мережі.

Нагадаємо, у листопаді на Печерському узвозі було зафіксовано аварійний порив водопровідної труби діаметром 400 мм. Внаслідок інциденту підвальне приміщення дев’ятиповерхового житлового будинку опинилося підтопленим водою. Фахівці також попереджали про можливу небезпеку зсуву ґрунту в районі аварії.

Читайте також:

Теги: Київ аварія водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нікос Христодулідіс прибув до Києва поїздом вранці
Президент Кіпру прибув до Києва
4 грудня, 12:43
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 16 грудня 2025 року
15 грудня, 22:25
Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 накрита будівельним брезентом
На Подолі розпочато демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху, що є пам’яткою історії
20 листопада, 10:04
33-річний киянин знімав провокативні відео заради лайків та розваги, без жодного усвідомлення наслідків
Провокативні відео з «поліцейськими»: у Києві протягом року оштрафовано понад 10 блогерів
20 листопада, 20:10
Проректору загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
21 листопада, 15:28
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами
У Києві в останні вихідні осені відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
29 листопада, 07:01
Із 2 грудня відновлюють рух окремі рейси автобусного маршруту № 35
«Київпастранс» відновлює рух окремих рейсів автобуса № 35 (оновлена схема)
2 грудня, 08:06
Сміттєзвалище площею 2,5 га, яке утворилося на земельній ділянці вздовж вулиці Вишгородської
На Оболоні ліквідовано несанкціоноване сміттєзвалище площею 2,5 га (фото)
4 грудня, 07:44
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи
4 грудня, 10:00

Новини

У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено
У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено
Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру (фото)
Буча зустріла Вифлеємський вогонь миру (фото)
У Броварському районі виявлено звалище промислових та будівельних відходів (фото)
У Броварському районі виявлено звалище промислових та будівельних відходів (фото)
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми
Фіктивні шлюби для легалізації іноземців. У Києві перед судом постануть вісім учасників схеми
У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)
У Чорнобилі знайдено 17-те гніздо найбільшого хижого птаха України (фото)
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох
Житній ринок передадуть на продаж вже 18 грудня? Активісти б'ють на сполох

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua