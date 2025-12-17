У Дніпровському районі прорив водопроводу: рух транспорту обмежено

Через аварію на водогоні поліція перекрила рух транспорту однією смугою від вул. Сергія Набоки до вул. Будівельників

Сьогодні, 17 грудня, на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі стався прорив водопровідної мережі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

«Зафіксовано пошкодження труби холодного водопостачання діаметром 600 мм», – йдеться у повідомленні.

Поліція перекрила рух транспорту однією смугою від вул. Сергія Набоки до вул. Будівельників. Через порив на ділянці утворилося провалля.

На місці працюють аварійні бригади, знизили тиск у водопровідній мережі.

Нагадаємо, у листопаді на Печерському узвозі було зафіксовано аварійний порив водопровідної труби діаметром 400 мм. Внаслідок інциденту підвальне приміщення дев’ятиповерхового житлового будинку опинилося підтопленим водою. Фахівці також попереджали про можливу небезпеку зсуву ґрунту в районі аварії.