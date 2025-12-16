У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО

Наразі зафіксовано роботу ППО по ударних дронах

Увечері 16 грудня у Києві та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком». Окупанти атакують регіон безпілотниками.

О 22:35 16 грудня у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

Мер Києві Віталій Кличко зазначив, що На Оболоні працюють сили ППО. «Вибухи у столиціПеребувайте в укриттях!», – додав він.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1392-й день війни.