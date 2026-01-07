Головна Київ Новини
Уряд передав костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді: подробиці рішення

Уряд передав костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді: подробиці рішення
Настоятель Римсько-католицької парафiї св. Миколая у Києвi отець Павло Вишковський демонструє парафіянам документ про передачу храму
фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві/Facebook

У Римо-католицькій парафії наголошують, що передача костелу у користування – важливий, але проміжний крок

Костел Святого Миколая у Києві передано у безоплатне довгострокове користування римо-католицькій громаді. Відповідне рішення було офіційно представлене 6 січня, у день Богоявлення Господнього. Про це повідомляє «Главком» і з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.

Історичне рішення в день Богоявлення

Як повідомила Свириденко, костел Святого Миколая передано римо-католицькій парафії у користування, що відкриває громаді можливість повноцінно відновлювати храм, проводити богослужіння та об'єднуватись у молитві, підтримуючи життя релігійної громади.

Прем'єрка наголосила, що це історичне рішення стало результатом багаторічної роботи уряду, Міністерства культури, народних депутатів і релігійної спільноти.

«Костел Святого Миколая – об’єкт культурної спадщини національного значення. Він пережив пожежу під час Другої світової війни, складні десятиліття радянського періоду, витримав удар російської ракети зовсім поручу 2024 під час повномасштабного вторгнення. Попри всі випробування, костел вистояв і продовжує бути символом духовної стійкості столиці та всієї країни», – зазначила Свириденко і запевнила, що уряд продовжить підтримувати рівність усіх парафій в Україні і забезпечувати свободу совісті.

Умови користування: 50 років та державний контроль

За словами міністерки культури Тетяни Бережної, костел передано у безоплатне користування строком на 50 років. При цьому громада отримує законне право на користування храмом, а держава зберігає його у своїй власності, гарантуючи захист історичної та архітектурної спадщини. 

Також, за словами Бережної, Мінкультури працює над пошуком нового приміщення для Національного будинку органної та камерної музики України, який раніше розміщувався у костелі.

Костел cвятого Миколая у Києві
Костел cвятого Миколая у Києві
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що питання передачі костелу залишалося невирішеним роками, попри судові рішення та доручення президента. За результатами моніторингового візиту Офісу омбудсмена було зафіксовано аварійний стан будівлі та небезпечні умови для вірян.  За результатами моніторингу було визначено потребу в невідкладних заходах для безпечного використання будівлі та збереження пам’ятки. Відповідні рекомендації надано Міністерству культури України та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За словами Лубінця, рішення про передачу храму є проявом справедливості, поваги до віруючих і реального забезпечення свободи совісті в Україні.

30-річна боротьба за храм

У Римо-католицькій парафії наголошують, що передача костелу у користування – важливий, але проміжний крок. Історія боротьби за повернення храму триває понад 30 років.

Згідно з договором, парафія отримує право користування костелом, водночас будівля залишається у державній власності та на балансі Національного будинку органної та камерної музики України. Громада отримала дозвіл проводити богослужіння та розпочати реставраційні роботи за власний кошт із дотриманням вимог охорони культурної спадщини.

Урочиста служба у храмі 6 січня 2026 року
Урочиста служба у храмі 6 січня 2026 року
фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві

Під час молебню в храмі лунали молитви за Україну та її захисників. Із духовним словом до вірних звернулися Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький SDB та настоятель парафії костелу св. Миколая отець Павло Вишковський ОМІ.

Чим особливий костел

Нагадаємо, костел Святого Миколая – римо-католицький храм, зведений у 1899-1909 роках за проєктом українсько-польського архітектора Владислава Городецького коштом римо-католицької громади Києва. 

Храм є єдиною у Києві пам’яткою неоготичної архітектури. Він зазнав значних втрат у радянський період, а в новітній історії – пожежі 2021 року та пошкоджень унаслідок російського ракетного обстрілу у 2024 році.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з заявою про відстрочення виконання рішення щодо передачі костелу святого Миколая релігійній громаді. Суд відмовив Міністерству культури України у клопотанні про відстрочення виконання цього рішення. Також суд ухвалив встановити судовий контроль за виконанням рішення і зобов’язав Міністерство культури подати звіт про стан його виконання. Таким чином, рішення суду, яке зобов’язує державу передати костел у користування релігійній громаді після понад тридцятирічного очікування, залишається чинним і підлягає негайному виконанню.

Рішення про  передачу костела громаді католиків ухвалене ще в 2005 році, проте Міністерство культури досі його не виконало. У минулому році парафіяльна громада звернулася до суду, який 24 січня 2025 року зобовʼязав Міністерство культури передати храм релігійній громаді.

До слова, костел Святого Миколая мав бути переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року.

Теги: Київ архітектура Юлія Свириденко

