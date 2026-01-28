На Теремках кияни самотужки рятують труби від замерзання (відео)

Мешканці одного з будинків заявляють, що голова кооперативу фактично не виконує своїх обов’язків

На столичних Теремках з 9 січня в кількох багатоквартирних будинках немає опалення. Через тривале похолодання вже фіксують пошкодження водопровідних і каналізаційних труб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Радіо Свобода».

За даними видання, мешканці одного з будинків заявляють, що голова кооперативу фактично не виконує своїх обов’язків, тож людям доводиться самостійно запобігати аваріям інженерних мереж.

Зазначається, що у підвалі температура знизилася майже до нульової позначки, тому жителі вимушено обігрівають приміщення газовими грілками, аби уникнути розривів труб. За ніч їм вдалося підвищити температуру до +10 °C.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

До слова, попри те, що зараз у столиці тримається температура близько нуля, вже на вихідних синоптики прогнозують різке похолодання. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов закликав киян та голів ОСББ використати це «вікно» для термінової підготовки підвалів до морозів.