Київ завершить опалювальний сезон раніше: відома дата

Подачу тепла зупинять через потепління, проте соцзаклади працюватимуть окремо

У Києві з 24 березня розпочнеться завершення опалювального сезону для житлового фонду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Рішення про завершення опалювального сезону міська влада ухвалила з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

У КМДА зазначають, що підвищення температури повітря дозволяє припинити централізоване теплопостачання без шкоди для комфорту мешканців.

Очікується, що завершення опалення також дасть змогу киянам уникнути зайвих нарахувань за послуги в період, коли температура вже не потребує обігріву. Відключення житлових будинків розпочнеться вже з 24 березня і відбуватиметься поетапно.

Водночас для об’єктів соціальної інфраструктури передбачено інший підхід. Лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки відключатимуть від опалення за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, що в Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. Зазначається, що за цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини.

До слова, 11 листопада палювальний сезон стартував у всіх областях країни, зокрема в прифронтових громадах. Процес підключення котелень розпочався ще у жовтні – пріоритет тоді надавали об’єктам соціальної інфраструктури.