На Столичному шосе перекинувся сміттєвоз (відео)
Через ДТП на магістралі вже почав утворюватися затор
Сьогодні вранці, 13 квітня, на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений в обох напрямках. Про це повідомляють столичні патрульні та очевидці події, інформує «Главком».
За попередньою інформацією, водій сміттєвоза не впорався з керуванням, у результаті чого спецтехніка опинилася на металевому відбійнику.
«Так ніби скарабея догори дриґом перевернули… Ніби всі цілі, але сміттєвоз на відбійнику швидкісного шосе, «вверх тормашками»? Там, мабуть, була ціла історія», – прокоментував інцидент депутат Київради Леонід Ємець, оприлюднивши відповідне відео.
На кадрах з місця події видно, що вантажівка лежить колесами догори прямо на розділовому бар'єрі, зайнявши крайні ліві смуги в обох напрямках. Через ДТП на магістралі вже почав утворюватися затор.
Коментарі — 0