На Столичному шосе перекинувся сміттєвоз (відео)

У результаті ДТП спецавто опинилося на металевому відбійнику

Сьогодні вранці, 13 квітня, на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений в обох напрямках. Про це повідомляють столичні патрульні та очевидці події, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, водій сміттєвоза не впорався з керуванням, у результаті чого спецтехніка опинилася на металевому відбійнику.

скриншот відео

«Так ніби скарабея догори дриґом перевернули… Ніби всі цілі, але сміттєвоз на відбійнику швидкісного шосе, «вверх тормашками»? Там, мабуть, була ціла історія», – прокоментував інцидент депутат Київради Леонід Ємець, оприлюднивши відповідне відео.

На кадрах з місця події видно, що вантажівка лежить колесами догори прямо на розділовому бар'єрі, зайнявши крайні ліві смуги в обох напрямках. Через ДТП на магістралі вже почав утворюватися затор.

