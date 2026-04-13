На Столичному шосе перекинувся сміттєвоз (відео)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У результаті ДТП спецавто опинилося на металевому відбійнику
фото: патрульна поліція Києва

Через ДТП на магістралі вже почав утворюватися затор

Сьогодні вранці, 13 квітня, на Столичному шосе сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений в обох напрямках. Про це повідомляють столичні патрульні та очевидці події, інформує «Главком».

За попередньою інформацією, водій сміттєвоза не впорався з керуванням, у результаті чого спецтехніка опинилася на металевому відбійнику.

скриншот відео

«Так ніби скарабея догори дриґом перевернули… Ніби всі цілі, але сміттєвоз на відбійнику швидкісного шосе, «вверх тормашками»? Там, мабуть, була ціла історія», – прокоментував інцидент депутат Київради Леонід Ємець, оприлюднивши відповідне відео.

На кадрах з місця події видно, що вантажівка лежить колесами догори прямо на розділовому бар'єрі, зайнявши крайні ліві смуги в обох напрямках. Через ДТП на магістралі вже почав утворюватися затор.

Нагадаємо, на трасі Київ-Іванків-Овруч сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими, внаслідок якої двоє людей опинилися в лікарні. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

