Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою

Причиною пожежі стала безвідповідальність відпочивальників

У Святошинському районі Києва ліквідовано масштабне загоряння сухої трави та очерету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС у м. Києві. Вогонь охопив 500 квадратних метрів території неподалік міської зони відпочинку «Мир».

За інформацією рятувальників, причиною пожежі стала безвідповідальність відпочивальників. Попри наявність за декілька десятків метрів спеціально облаштованих альтанок для приготування шашликів, громадяни розпалювали багаття безпосередньо поміж дерев. Зазначається, що навіть запах горілого очерету та присутність вогнеборців не змусили людей змінити місце відпочинку на безпечніше.

500 квадратних метрів сухої трави та очерету вигоріло у Святошинському районі столиці фото: ДСНС Київщини

Автівка рятувальників на місці ліквідації пожежі фото: ДСНС Київщини

Рятувальники наголошують: незагашене багаття можуть призвести до масштабного лиха фото: ДСНС Київщини

Рятувальники відпочивають після приборкання пожежі фото: ДСНС Київщини

Руки рятувальника після боротьби з вогнем фото: ДСНС Київщини

За оперативними даними ДСНС, лише протягом минулої доби в Україні виникло 282 пожежі на загальній площі майже 160 га. З початку року зафіксовано 5 701 пожежу, вогонь знищив понад 2 630 га природних територій. Рятувальники закликають громадян бути обачними, адже навіть невеликий недопалок або не загашене багаття можуть призвести до масштабного лиха.

Раніше у місті Боярка на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території станції технічного обслуговування, яка виникла через загоряння сухої трави.

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.