Головна Київ Новини
search button user button menu button

Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
фото: ДСНС Києва/Facebook

Причиною пожежі стала безвідповідальність відпочивальників

У Святошинському районі Києва ліквідовано масштабне загоряння сухої трави та очерету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ ДСНС у м. Києві. Вогонь охопив 500 квадратних метрів території неподалік міської зони відпочинку «Мир».

За інформацією рятувальників, причиною пожежі стала безвідповідальність відпочивальників. Попри наявність за декілька десятків метрів спеціально облаштованих альтанок для приготування шашликів, громадяни розпалювали багаття безпосередньо поміж дерев. Зазначається, що навіть запах горілого очерету та присутність вогнеборців не змусили людей змінити місце відпочинку на безпечніше.

500 квадратних метрів сухої трави та очерету вигоріло у Святошинському районі столиці
фото: ДСНС Київщини
Автівка рятувальників на місці ліквідації пожежі
фото: ДСНС Київщини
Рятувальники наголошують: незагашене багаття можуть призвести до масштабного лиха
фото: ДСНС Київщини
Рятувальники відпочивають після приборкання пожежі
фото: ДСНС Київщини
Руки рятувальника після боротьби з вогнем
фото: ДСНС Київщини

За оперативними даними ДСНС, лише протягом минулої доби в Україні виникло 282 пожежі на загальній площі майже 160 га. З початку року зафіксовано 5 701 пожежу, вогонь знищив понад 2 630 га природних територій. Рятувальники закликають громадян бути обачними, адже навіть невеликий недопалок або не загашене багаття можуть призвести до масштабного лиха. 

Раніше у місті Боярка на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території станції технічного обслуговування, яка виникла через загоряння сухої трави. 

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.

Теги: Київ пожежа ДСНС рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)
Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором
На Троєщині тепломережі відремонтовано зі збитками у понад 900 тис. грн: деталі справи
Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту
Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua