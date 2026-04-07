Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира біля ринку «Троєщина» за 6 тис. грн

Ірина Міллер
Смарт-квартира має загальну площу всього 20 кв. м
фото: lun.ua

Головний козир квартири – стабільне електропостачання. Власники запевняють, що відключення світла оминають цей об'єкт

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці зараз коливається у межах 17 000-22 500 грн на місяць. Однак на ринку з’являються пропозиції для тих, хто готовий до мінімалізму заради суттєвої економії коштів. «Главком» відшукав варіант у Деснянському районі, де за 5 999 грн пропонують житло, у якому світло є навіть під час масових відключень.

Оголошення про оренду квартири
скриншот з сайту lun.ua

Квартира розташована на вулиці Героїв Енергетиків (колишня Електротехнічна), що на Троєщині неподалік від однойменного ринку. Це невелика смарт-квартира загальною площею всього 20 кв. м, розміщена на другому поверсі двоповерхової новобудови.

Незважаючи на компактні розміри, житло повністю укомплектоване для життя однієї людини. У кімнаті площею 11 кв. м встановлено розкладний диван, шафу та плазмовий телевізор.

Кухонна зона займає 3 кв. м і вміщує компактний набір меблів, а також холодильник, плиту на дві конфорки та електрочайник. Головною особливістю цього помешкання є індивідуальне опалення, що дозволяє мешканцю самостійно керувати теплом у квартирі.

Кухонна зона
фото: lun.ua

Суміжний санвузол обладнаний душовою кабіною, бойлером для безперебійного постачання гарячої води та пральною машиною.

Санвузол у квартирі суміжний, у ньому розташовано душову кабіну, бойлер для безперебійного постачання гарячої води та пральну машину
фото: lun.ua

Головний козир цієї пропозиції – стабільне електропостачання. Власники запевняють, що відключення світла оминають цей об’єкт. 

Підлога у всій квартирі для практичності викладена керамічною плиткою
фото: lun.ua

Проте є специфічний фінансовий нюанс: оскільки будинок, ймовірно, має нежитловий статус або особливе підключення, електроенергія оплачується за комерційним тарифом – 15 грн за 1 кВт. Також орендарю доведеться окремо платити за інтернет (200 грн) та холодну воду за лічильником.

Будинок розташований у промисловій частині Деснянського району, що забезпечує тишу у вечірній час, проте диктує певні особливості інфраструктури. Пропозиція розрахована на довготривалу оренду для однієї особи без шкідливих звичок.

Нагадаємо, середня вартість оренди в столиці останнім часом демонструє зростання у річному вимірі, проте невеликі квартири в старому фонді залишаються найбільш доступним варіантом. Такі пропозиції користуються попитом через низькі комунальні платежі та енергонезалежність, яку забезпечує газопостачання. Водночас у парламенті продовжують працювати над законопроєктом, що має врегулювати ринок оренди та стимулювати легалізацію доходів власників житла. 

