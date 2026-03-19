У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)

Рятувальники нагадують – у разі, якщо ви помітили вибухонебезпечні чи підозрілі предмети – негайно повідомте про це за номерами 101 або 112

У Києві водолази-сапери провели операцію по вилученню з річки залишків російської ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

«У Києві водолази-сапери вилучили з акваторії річки безпечні залишки російської ракети, якою днями ворог атакував столицю Залізяччя, приховане під товщею води – це пастка для кожного, хто попри застереження випробовує долю, пірнаючи у водойму» – йдеться у дописі.

Рятувальник ДСНС готується до обстеження водойми фото: ДСНС Києва

Уламки ракети, підняті рятувальниками з водойми фото: ДСНС Києва

Рятувальники нагадують – у разі, якщо ви помітили вибухонебезпечні чи підозрілі предмети – не підходьте, не чіпайте та негайно повідомте про це за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня ворог завдав комбінованого удару із застосуванням 430 БпЛА і 68 ракет наземного та морського базування. Було збито або подавлено 58 ракет, 402 безпілотники різних типів. Основний напрямок удару ворог спрямував на Київ та область. На Київщині внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

До слова, ранкова атака на столицю 16 березня 2026 року була нетиповою: ворог випустив близько 30 безпілотників, частина з яких була обладнана новітніми системами керування. Це дозволяло росіянам маневрувати дронами безпосередньо під час польоту.