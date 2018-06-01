Юні киянки готуються до випускних вечорів: ціни на вбрання «кусаються» (відео)

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Ціни на вбрання для випускних шкільних вечорів вельми високі

У столичних школах 30 травня пролунав останній дзвінок, вже не за горами випускні вечори. Святкові сукні вже бентежать голови дівчат, які закінчують навчання, та їхніх батьків. Ціни на таке вбрання вельми не низькі.

Столична випускниця Дар’я з мамою Наталею вирушили на базар, оскільки бажають одягтися модно, але не дорого, тож для цього попросили допомоги в подруги-дизайнерки. Найдешевші на базарі сукні стартують від 800 гривень, їх усі оминають, а самі продавці кажуть, що на випускний беруть ошатніші. Що довшим є одяг, то дорожчою виявляється його ціна. Топ продажу на базарі – сукня за 2,5 тисячі, хоча в дорослих залишаються до неї запитання, зокрема щодо кольорової гами.

Після численних примірок дизайнер Голда радить вбрання за 9 тисяч, а якщо є час, то рекомендує сукню пошити – в ательє нині замовляють сукні із сітки, ціни на котрі стартують від 2 тисяч. Під час пошиття можна врахувати всі побажання клієнта. Кого в коштах батьки не обмежували – йде до магазинів у центрі столиці, де ціни стартують від 15 тисяч, а підібрати сукню допомагає стиліст. У тренді – поєднання вишуканого вбрання і простих зачісок, а також яскраві аксесуари до не надто помітної сукні.

Ще один шлях – вибір сукні через інтернет. Стиліст приїздить до клієнтки додому, влаштовує примірку та допомагає створити цілісний образ. Послуга такої доставки для примірки безкоштовна, але найдешевша сукня коштує 14 тисяч.

Нагадаємо, 30 травня у столичних школах закінчилося навчання і пролунав останній дзвоник.

Кореспондент «Главкома» побував на святі останнього дзвоника у ЗОШ №84 Печерського району столиці. Дивіться фоторепортаж з цього яскравого незабутнього дійства.

Після останнього дзвоника випускники традиційно прийшли на Майдан Незалежності, щоб скупатися у фонтанах. Дивіться фоторепортаж «Главкома».

Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних школярів зі святом останнього дзвоника і побажав випускникам київських шкіл успіху і перемог у дорослому житті.

Джерело: ТСН