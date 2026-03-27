ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці

Єгор Голівець
Єгор Голівець
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
ДТЕК заявив про готовність навчити партнерів захисту енергетики
фото: DTEK

Компанія готова передати партнерам напрацювання з відновлення та роботи під ударами

Українська енергетична компанія ДТЕК заявила про готовність поділитися з міжнародними партнерами досвідом захисту енергетичної інфраструктури в умовах атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву генерального директора компанії Максима Тімченка.

За його словами, компанія отримала практичний досвід у забезпеченні безпеки енергетичних об’єктів, управлінні кризовими ситуаціями, захисті персоналу та швидкому відновленні інфраструктури після ударів.

«Ми багато чого навчилися: як захищати наше обладнання, як керувати ситуацією, як забезпечити, щоб люди перебували в безпечних місцях під час атак, як реагувати та відновлюватися за дуже короткий проміжок часу», – зазначив Тімченко.

Він підкреслив, що цей досвід може бути корисним для країн, які стикаються з подібними загрозами, зокрема на Близькому Сході. «Тож ми маємо повне розуміння того, що робити в умовах, які зараз спостерігаємо на Близькому Сході. І, звісно, ми готові ділитися цими знаннями з нашими союзниками», – додав він.

За словами очільника ДТЕК, ключовими елементами захисту є безпека персоналу, визначення критично важливих об’єктів та налагодження тісної координації із силами протиповітряної оборони.

Раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на енергетичній конференції CERAWeek обговорив з світовими енергетичними лідерами можливості для роботи в Україні. Тімченко розповів, що на CERAWeek активно обговорювалось питання енергетичної безпеки, бо воно перестало бути регіональним для України та Європи і стало глобальною проблемою.

ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
ДТЕК запропонував союзникам модель захисту енергетики: подробиці
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
Китайські судна не змогли пройти Ормузьку протоку: причина
Син Трампа допоміг посадити росіянина до в'язниці: деталі
Син Трампа допоміг посадити росіянина до в'язниці: деталі
Британія терміново посилила ППО України: подробиці
Британія терміново посилила ППО України: подробиці
Третину арсеналу Ірану знищено? США оцінили втрати
Третину арсеналу Ірану знищено? США оцінили втрати
Атаки на порти біля Петербурга обвалили нафтовий експорт РФ: деталі
Атаки на порти біля Петербурга обвалили нафтовий експорт РФ: деталі

