Казахстан відмовився від послуг російських компаній під час будівництва ТЕЦ у Семеї, Кокшетау та Усть-Каменогорську

Амбітні плани Кремля навколо будівництва теплоелектроцентралей у Казахстані зазнали фіаско. В уряді країни повідомили, що три нові ТЕЦ будуватимуть без участі російського «Інтер РАО» . Натомість будівництво не скасують, об'єкти будуть зведені за участі Сінгапуру. Про це стало відомо під час останнього засідання уряду Казахстану, інформує «Главком».

На засіданні уряду стало відомо, що ТЕЦ у Кокшетау Казахстан вирішив будувати самотужки, а ще дві збудує казахстансько-сінгапурський консорціум за участю компанії «Самрук-Енерго». У Кокшетау вже проводять проектування.

Що відомо про будівництво станцій

ТЕЦ у Кокшетау: Казахстан вирішив будувати виключно власними силами. Станцію потужністю 820 Гкал планують запустити у першому кварталі 2029 року. Вартість проєкту оцінюється у 300 млрд тенге.

ТЕЦ у Семеї та Усть-Каменогорську: Будівництвом займеться казахстансько-сінгапурський консорціум за участю компанії «Самрук-Енерго». Ці об'єкти коштуватимуть дорожче – приблизно по 400 млрд тенге кожен.

«За проектами будівництва ТЕЦ у місті Усть-Каменогорськ та Сімей 30 січня 2026 року укладено EPC-контракти з казахстансько-сингапурським консорціумом», – сказав голова правління «Самрук-Енерго» («дочка» «Самрук-Казини») Кайрат Максутов на засіданні уряду.

Також повідомляється, що найближчим часом розпочнуть підготовку майданчиків та замовлення обладнання.

«Окремо зазначу, що на всіх трьох ТЕЦ будуть застосовуватися технології штучного інтелекту та чистого вугілля», – додав Максутов.

Чому Росія залишилася поза грою

Попередні домовленості про будівництво цих ТЕЦ були досягнуті ще у листопаді 2023 року під час візиту Володимира Путіна до Казахстану. Тоді вартість об'єктів оцінювали у $2,7 млрд, а генпідрядником мав стати російський холдинг «Інтер РАО».

Однак реалізація зіткнулася з фінансовою неспроможністю російської сторони:

Відсутність пільг: Казахстан так і не отримав інформації про надання обіцяного пільгового фінансування з боку РФ.

Казахстан так і не отримав інформації про надання обіцяного пільгового фінансування з боку РФ. Проблеми з кредитами: Російські банки мали надати кредити терміном на 15 років, проте виникли складнощі з субсидуванням відсоткової ставки для закупівлі обладнання.

Через неспроможність Москви забезпечити стабільні фінансові умови, Астана прийняла рішення змінити партнерів та покластися на власні ресурси та інвестиції з Сінгапуру.

У Службі зовнішньої розвідки повідомляють, що після зустрічі з Володимиром Путіним російський мільярдер Олег Дерипаска виступив з ініціативою радикального перегляду трудових норм у РФ. Олігарх пропонує встановити для громадян 12-годинний робочий день при шестиденному робочому тижні. «Ресурсів у нас не так багато. Якщо точніше, тільки один, і пов'язаний він із нашою національною особливістю: у важкі хвилини ми вміємо зібратися та працювати більше», – зауважив Дерипаска.

Ідею Дерипаски про перехід на 12-годинний робочий день при шестиденці неочікувано підтримали в наукових колах РФ.