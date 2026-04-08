Київщина: графіки відключення світла 8 квітня 2026 року

Графіки погодинних відключень діятимуть у двох чергах

Сьогодні, 8 квітня, у Київській області діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Енергетики відключатимуть світло у двох чергах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Згідно із оприлюдненими графіками світло вимикатимуть вденьу чергах 6.1 та 6.2.

Графік відключень світла на Київщині 8 квітня (1-3 черги) фото: ДТЕК/Telegram

Графік відключень світла на Київщині 8 квітня (4-6 черги) фото: ДТЕК/Telegram

Графіки також можна переглянути на офіційній сторінці «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Нагадаємо, у Києві діють індивідуальні графіки для кожного будинку, які можуть коригуватися залежно від ситуації з енергетикою в країні. Графіки можна переглянути на офіційній сторінці «ДТЕК Київські електромережі», у чатботі, а також у застосунку «Київ цифровий» у вкладці «Міські сервіси» – «ДТЕК світло», де потрібно додати адресу свого будинку.