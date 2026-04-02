Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Енергетики Дніпра встановлюють гнізда для лелек на електроопорах (відео) 

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лелеки на Дніпропетровщині часто гніздяться на електроопорах
колаж: glavcom.ua

Енергетики пояснили, для чого вони встановлюють гнізда на електроопорах

ДТЕК Дніпровські електромережі облаштовує електроопори спеціальними платформами для гнізд. Енергетики встановили вже 10 нових гнізд для лелек цьогоріч. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДТЕК.

У Дніпрі енергетики Дніпровських електромереж поділилися відеозаписом, де вони показали як відбувається встановлення спеціальних платформ на електроопорах, де гніздяться птахи. «Щасливий той двір, де є гніздо лелеки – так кажуть у народі. І недарма. Бо ці птахи – символ затишку, добробуту та тепла. Для енергетиків вони ще й символ світла. Тому щовесни чекаємо їхнього повернення додому», – йдеться у повідомленні. 

На відео показався енергетик, який показав як за допомогою крану платформу з гніздом встановлюють на електроопору. «І щоб лелекам було безпечно, встановлюємо спеціальні платформи на електроопорах – там, де птахи гніздяться. Це допомагає вберегти пернатих від ураження струмом», – розповіли в ДТЕК.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram


Цього року енергетики встановили вже 10 платформ, а торік 25. Крім цього, в окремому дописі зазначається, що ДТЕК у Дніпропетровській області всього встановили 264 платформи для лелек, 35 гнізд для сов, птахозахисних пристроїв, які роблять лінію видимою для птахів під час польоту тощо. 

До слова, одні з найшанованіших птахів України – лелеки починають повертатися до Чорнобильської зони, щоб сповістити про прихід весни. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фахівці Заповідника пояснили, що білий лелека є символом дому та родини, а його поява у небі сприймається як тихе сповіщення про настання весни. Вони уточнили, що у більшості регіонів України лелеки повертаються з другої половини березня до першої половини квітня, при цьому пік прильоту припадає приблизно на 19 березня. Самці прилітають першими, щоб оглянути та відновити гнізда.

Також повідомлялося, місцева мешканка Одеси Катерина Дойчева живе у квартирі з куркою на ім’я Лариска. Дівчина гуляє, їсть та навіть ходить до кафе зі своєю домашньою улюбленицею Ларискою. Катерина Дойчева розповіла, що вона знайшла Лариску, коли купувала птаха для участі у відео свого музичного кліпу. Дівчина одразу звернула увагу саме на Лариску, коли помітила її на ринку.

Теги: птахи ДТЕК струм Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua