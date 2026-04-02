Енергетики Дніпра встановлюють гнізда для лелек на електроопорах (відео) 

Енергетики пояснили, для чого вони встановлюють гнізда на електроопорах

ДТЕК Дніпровські електромережі облаштовує електроопори спеціальними платформами для гнізд. Енергетики встановили вже 10 нових гнізд для лелек цьогоріч. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ДТЕК.

У Дніпрі енергетики Дніпровських електромереж поділилися відеозаписом, де вони показали як відбувається встановлення спеціальних платформ на електроопорах, де гніздяться птахи. «Щасливий той двір, де є гніздо лелеки – так кажуть у народі. І недарма. Бо ці птахи – символ затишку, добробуту та тепла. Для енергетиків вони ще й символ світла. Тому щовесни чекаємо їхнього повернення додому», – йдеться у повідомленні.

На відео показався енергетик, який показав як за допомогою крану платформу з гніздом встановлюють на електроопору. «І щоб лелекам було безпечно, встановлюємо спеціальні платформи на електроопорах – там, де птахи гніздяться. Це допомагає вберегти пернатих від ураження струмом», – розповіли в ДТЕК.



Цього року енергетики встановили вже 10 платформ, а торік 25. Крім цього, в окремому дописі зазначається, що ДТЕК у Дніпропетровській області всього встановили 264 платформи для лелек, 35 гнізд для сов, птахозахисних пристроїв, які роблять лінію видимою для птахів під час польоту тощо.

До слова, одні з найшанованіших птахів України – лелеки починають повертатися до Чорнобильської зони, щоб сповістити про прихід весни. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Фахівці Заповідника пояснили, що білий лелека є символом дому та родини, а його поява у небі сприймається як тихе сповіщення про настання весни. Вони уточнили, що у більшості регіонів України лелеки повертаються з другої половини березня до першої половини квітня, при цьому пік прильоту припадає приблизно на 19 березня. Самці прилітають першими, щоб оглянути та відновити гнізда.

Також повідомлялося, місцева мешканка Одеси Катерина Дойчева живе у квартирі з куркою на ім’я Лариска. Дівчина гуляє, їсть та навіть ходить до кафе зі своєю домашньою улюбленицею Ларискою. Катерина Дойчева розповіла, що вона знайшла Лариску, коли купувала птаха для участі у відео свого музичного кліпу. Дівчина одразу звернула увагу саме на Лариску, коли помітила її на ринку.