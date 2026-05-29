На Тернопільщині громада першою в Україні оголосила перехід на зелену енергію

Місто прийняло рішення, яке може змінити енергетичну карту України

Чортків на Тернопільщині став першим містом в Україні, яке офіційно задекларувало намір повністю відмовитися від використання викопного газу в комунальній сфері. Відповідну «Декларацію міст, вільних від газу» підписав міський голова Володимир Шматько. Про це повідомляє Чортківська міська рада, передає «Главком».

Ініціатива була запропонована офісом Greenpeace Україна, який запросив Чортків стати першим українським підписантом цього документа.

У межах декларації громада бере на себе зобов’язання прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії, підвищувати енергоефективність та розвивати електрифікацію комунальної сфери. Також передбачається співпраця з іншими громадами та міжнародними партнерами для залучення фінансування енергетичного переходу.

За словами міського голови Володимира Шматька, відмова від викопного газу є не лише екологічним кроком, а й питанням енергетичної безпеки. Він наголосив, що Росія роками використовувала енергоресурси як інструмент політичного тиску, а повномасштабна війна лише підсилила потребу в енергетичній незалежності.

У міській раді зазначають, що перехід на чисту енергію дозволить зменшити енергетичні ризики, стабілізувати витрати на тепло та електроенергію, а також підвищити стійкість інфраструктури громади до кризових ситуацій.

Документ передбачає комплексний підхід до трансформації енергосистеми міста. Зокрема, йдеться про встановлення чітких термінів відмови комунальних закладів від газу, розвиток сонячної та вітрової генерації, термомодернізацію будівель та перехід на сучасні електричні системи опалення, зокрема теплові насоси. Окремий напрям – залучення європейських інвестицій та участь у міжнародних кліматичних програмах.

Експерти та представники громади розглядають цей крок як спробу сформувати більш автономну та стійку енергетичну модель, яка зменшить залежність від імпортних ресурсів і зовнішніх ризиків.

У Чорткові переконані, що досвід громади може стати прикладом для інших українських міст у процесі переходу до відновлюваної енергетики та підвищення енергетичної безпеки країни.

