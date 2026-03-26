Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Очільник ДТЕК обговорив із глобальними енергетичними лідерами інвестиції в Україну

glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Сьогодні Україна є найбільшим у світі полігоном для випробування нових енергетичних технологій»

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко на енергетичній конференції CERAWeek обговорив з світовими енергетичними лідерами можливості для роботи в Україні. Про це він повідомив на своїй сторінці в LinkedIn.

Тімченко розповів, що на CERAWeek активно обговорювалось питання енергетичної безпеки, бо воно перестало бути регіональним для України та Європи і стало глобальною проблемою.

«У такі невизначені часи Україна може не виглядати очевидним напрямком для інвестицій. Втім, це сприйняття швидко змінюється. Я все частіше чую від глобальних енергетичних лідерів про способи зниження ризиків для роботи в Україні. Вони зацікавлені в енергоресурсах, ближчих до європейських ринків, і бачать масштаб, швидкість та набуту в складних умовах операційну експертизу, яку ми пропонуємо», – наголосив Тімченко.

Він розповів які саме можливості пропонує Україна. В країні другі за величиною запаси газу в Європі, найбільше газове сховище на континенті, великий потенціал розвитку вітрової генерації та систем зберігання енергії, готовий ринок для імпорту LNG з США.

Очільник ДТЕК обговорив із глобальними енергетичними лідерами інвестиції в Україну фото 1

Окрім того, енергетична система України готова до тривалої енергетичної трансформації через потребу в енергетичній безпеці.

«Ця трансформація відбувається в режимі реального часу та під надзвичайним тиском. Сьогодні Україна є найбільшим у світі полігоном для випробування нових енергетичних технологій. Обнадійливі дискусії на CERAWeek показали, що рішення, які ми ухвалюємо зараз, визначатимуть не лише енергетичне майбутнє Європи, а й глобальну безпеку», – підсумував Тімченко.

Раніше Тімченко заявляв, що будівництво розподіленої генерації – це найстійкіше й найстабільніше рішення для України.

Теги: інвестиції ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua