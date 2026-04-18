Вакарчук на зруйнованій ТЕС закликав міжнародну спільноту допомогти відновленню енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Вакарчук підкреслив, що теплоелектростанції в Україні вже пережили понад 220 атак
фото: скриншот з відео

Вакарчук виступив з концертом для енергетиків на зруйнованій електростанції

Лідер гурту «Океан Ельзи» зустрівся з енергетиками ДТЕК на зруйнованій теплоелектростанції та закликав міжнародну спільноту до допомоги у відбудові української енергосистеми. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Вони руйнують наші енергетичні об'єкти в Україні постійно. Саме тому ваша підтримка дуже важлива. Саме тому вона має таке велике значення, і ми вдячні за цю підтримку. Будь ласка, продовжуйте допомагати нам і підтримувати нас, тому що це рятує життя українців. І це робить наш опір сильнішим», – сказав Вакарчук.

Він виступив з концертом для енергетиків на зруйнованій електростанції, висловлюючи їм подяку за їх важку працю.

«Вони – справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських «Шахедів» і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло», – наголосив співак.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані Росією понад 220 разів.

Теги: ДТЕК Святослав Вакарчук енергетика

Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Вакарчук на зруйнованій ТЕС закликав міжнародну спільноту допомогти відновленню енергетики
Окупанти почали розробку найбільшого родовища марганцю на окупованій території
Україна домовилася з кредиторами про відстрочку до 2030 року
Дизель-шоу. Великі мережі АЗС вступили в «іранську» змову?
Транш від МВФ: Мінфін розкрив суму та графік виплат
Нацбанк у минулому році стягнув із фінустанов 1,5 млрд грн штрафів: депутатка назвала причину

