Міністр енергетики відзначив 36 енергетиків ДТЕК за проходження найскладнішої зими (фото)

Шмигаль відзначив працівників енергетичної інфраструктури, які виконували аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах електроенергетики
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль нагородив 36 енергетиків ДТЕК за проходження найскладнішої зими

Міністр енергетики Денис Шмигаль відзначив 36 енергетиків ДТЕК нагородами за проходження найскладнішого опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Опалювальний сезон став серйозним випробуванням для всієї енергетичної системи країни. Завдяки професійності енергетиків, їхній швидкій реакції та здатності працювати в умовах постійної небезпеки вдалося забезпечити стабільне проходження цього періоду. Їхня робота – це внесок у стійкість країни та базові умови життя мільйонів людей», – зазначив Шмигаль.

Міністр енергетики подякував енергетикам за роботу під час опалювального сезону, який став найважчим за усі роки повномасштабної війни і нагородив 36 працівників ДТЕК «Енерго».

«Енергетики продемонстрували високий рівень відповідальності за результат. Усі підприємства працювали як єдина система – швидко, злагоджено і з розумінням критичності своєї ролі. Ця робота має системний характер: вже готуємося до літніх піків і наступної зими, посилюємо напрямки, де це необхідно. Важливо, що така самовіддана праця сьогодні отримує визнання збоку профільного міністерства – це свідчення довіри та розуміння її значення для країни» – підкреслив генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Раніше Президент Володимир Зеленський відзначив енергетиків ДТЕК державними нагородами за підтримку стійкості енергосистеми.

