Міністр енергетики відзначив 36 енергетиків ДТЕК за проходження найскладнішої зими (фото)
Шмигаль нагородив 36 енергетиків ДТЕК за проходження найскладнішої зими
Міністр енергетики Денис Шмигаль відзначив 36 енергетиків ДТЕК нагородами за проходження найскладнішого опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Опалювальний сезон став серйозним випробуванням для всієї енергетичної системи країни. Завдяки професійності енергетиків, їхній швидкій реакції та здатності працювати в умовах постійної небезпеки вдалося забезпечити стабільне проходження цього періоду. Їхня робота – це внесок у стійкість країни та базові умови життя мільйонів людей», – зазначив Шмигаль.
Міністр енергетики подякував енергетикам за роботу під час опалювального сезону, який став найважчим за усі роки повномасштабної війни і нагородив 36 працівників ДТЕК «Енерго».
«Енергетики продемонстрували високий рівень відповідальності за результат. Усі підприємства працювали як єдина система – швидко, злагоджено і з розумінням критичності своєї ролі. Ця робота має системний характер: вже готуємося до літніх піків і наступної зими, посилюємо напрямки, де це необхідно. Важливо, що така самовіддана праця сьогодні отримує визнання збоку профільного міністерства – це свідчення довіри та розуміння її значення для країни» – підкреслив генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.
Раніше Президент Володимир Зеленський відзначив енергетиків ДТЕК державними нагородами за підтримку стійкості енергосистеми.
Коментарі — 0