У Шотландії буде побудована воднева заправна станція за $2,8 млн

Воднева заправка буде введена в експлуатацію в 2022 році

Компанія Element 2 представила план по відкриттю своєї першої в Шотландії водневої заправної станції, інвестувавши в неї $2,77 млн. Заправка буде побудована в Абердіні, влада якого вже кілька років займається розвитком водневого транспорту, – повідомляє H2 View.

Воднева заправна станція буде мати шість насосів, здатних перекачувати до 3 тонн водневого палива в день. Вона буде знаходитися біля в'їзду на міст річки Дон, неподалік від аеропорту Абердіна і офісів комерційних транспортних компаній. Передбачається, що об'єкт буде введений в експлуатацію в першому кварталі 2022 року.

«Це великі інвестиції і важливий перший крок на шляху до закріплення позицій Element 2 в Шотландії як провідного роздрібного продавця водню. Абердін вже давно вважається нафтової столицею Європи, але зараз місто приймає естафету, щоб стати провідною енергетичної столицею і бути в авангарді переходу до водневої енергетики», – сказав генеральний директор Element 2 Тим Харпер.

Протягом наступних десяти років компанія Element 2 планує інвестувати в мережу водневих заправок $1,4 млрд, загальна кількість водневих насосів складе 2 тис по всій Великобританії.