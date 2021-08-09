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    У Шотландії буде побудована воднева заправна станція за $2,8 млн

    нова енергія
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    Шотландське місто Абердин по праву вважається водневої столицею Великобританії - У Шотландії буде побудована воднева заправна станція за $2,8 млн

    Шотландське місто Абердин по праву вважається водневої столицею Великобританії

    Фото: Element 2

    Воднева заправка буде введена в експлуатацію в 2022 році

    Компанія Element 2 представила план по відкриттю своєї першої в Шотландії водневої заправної станції, інвестувавши в неї $2,77 млн. Заправка буде побудована в Абердіні, влада якого вже кілька років займається розвитком водневого транспорту, – повідомляє H2 View.

    Воднева заправна станція буде мати шість насосів, здатних перекачувати до 3 тонн водневого палива в день. Вона буде знаходитися біля в'їзду на міст річки Дон, неподалік від аеропорту Абердіна і офісів комерційних транспортних компаній. Передбачається, що об'єкт буде введений в експлуатацію в першому кварталі 2022 року.

    «Це великі інвестиції і важливий перший крок на шляху до закріплення позицій Element 2 в Шотландії як провідного роздрібного продавця водню. Абердін вже давно вважається нафтової столицею Європи, але зараз місто приймає естафету, щоб стати провідною енергетичної столицею і бути в авангарді переходу до водневої енергетики», – сказав генеральний директор Element 2 Тим Харпер.

    Протягом наступних десяти років компанія Element 2 планує інвестувати в мережу водневих заправок $1,4 млрд, загальна кількість водневих насосів складе 2 тис по всій Великобританії.

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    Теги: інвестиції Велика Британія влада водень
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    У Шотландії буде побудована воднева заправна станція за $2,8 млн