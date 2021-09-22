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    В Іспанії буде створена національна мережа водневих заправних станцій

    нова енергія
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    Кожна воднева заправка буде обслуговувати територію в радіусі 150 км - В Іспанії буде створена національна мережа водневих заправних станцій

    Кожна воднева заправка буде обслуговувати територію в радіусі 150 км

    Фото: autoprofix.com

    На першому етапі буде побудовано п'ятдесят водневих заправок

    Іспанські енергетичні компанії Enagas, Naturgy і Exolum об'єдналися з метою створення інфраструктури для виробництва та розподілу зеленого водню в транспортному секторі на всій території країни. Проєкт названий Win4H2, – повідомляють Elektrovesti.

    Партнери хочуть покрити всю країну мережею водневих заправок, розташованих на відстані не більше 300 км, що забезпечує практично повсюдну доступність водню для транспорту в Іспанії. Кожна станція зможе обслуговувати територію в радіусі 150 км.

    Угода передбачає будівництво на першому етапі 50 водневих заправних станцій. Компанії вже розробляють перший маршрут, який дозволить постачати зелений водень до Мадрида таi Валенсії. Маршрути обрані з урахуванням інтенсивності руху вантажного та пасажирського транспорту. Для постачання заправок передбачається виробляти до 7 тис. тонн водню на рік.

    Для сектора характерна дилема «курки і яйця»: без достатнього попиту на водень будувати заправні станції не має сенсу, а їх відсутність гальмує розвиток водневого транспорту. Зняти ризики допомагає державна політика Іспанії – відповідно до водневої стратегії країни, до 2030 року будуть встановлені 4 ГВт електролізних потужностей і близько 150 загальнодоступних заправних станцій.

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    Теги: автопром будівництво Іспанія водень
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    В Іспанії буде створена національна мережа водневих заправних станцій